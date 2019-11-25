昆凌「包租婆髮型」也爆美　呼籲女人甩開媽媽包袱活出自我

▲昆凌用未完成的「包租婆髮型」登上時尚雜誌封面，卻還是超級美。（圖／MilkX提供）



記者張妤瑄／台北報導

26歲的昆凌與老公周杰倫育有兩個小孩，分別是4歲的小周周與2歲的小小周，身為「獅子座媽媽」，她坦言尤其生下二寶後，「時間變得很不夠用」，手忙腳亂的日子讓她變得很焦躁。不過如今小小周也已兩歲，她重新找回自己的步調，也開始積極出席時尚活動。

▲昆凌絕對是強悍又古靈精怪的媽媽，如今仍保有少女感。她著BOTTEGA VENETA（BV）寬袖抓褶大衣搭配小牛皮編織裙與中筒靴，珠寶為BOUCHERON動物系列。（圖／MilkX提供）



▲昆凌著BV編織大衣與編織裙，搭配高領針織衫與內搭褲、中筒靴，珠寶為BOUCHERON。（圖／MilkX提供）



近期昆凌除了常出現在時裝周外，也開始出現在台灣的時尚活動中，近日她受邀擔任《MilkX》11月號封面人物，以未完成的「包租婆髮型」登封，她不疾不徐、沒有過多的修飾，就這樣以奇特的造型出現在雜誌封面上，但那股從容的自信，卻讓眾多網友都按讚，留言「姊姊什麼造型都適應得很完美」、「最漂亮的包租婆」。

▲昆凌著BALENCIAGA紅色大衣配皮裙與尖頭高跟鞋。（圖／MilkX提供）



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昆凌接受採訪時坦言：「我覺得女生不要給自己限制框架，要讓自己過的開心，不要因為自己是媽媽就給自己太大的包袱，可以跳脫出自己的框架去做自己。」私底下的昆凌，與一般26歲的女人無異，下班後的生活就是逛網拍、追劇、發懶，完全不是大家想像中「天王嫂」的貴婦日常。

▲昆凌著CUCCI藍色單排扣合身外套、背心與白色重磅純棉長袖襯衫、藍色衍縫寬裁褲，珠寶為BOUCHERON。（圖／MilkX提供）