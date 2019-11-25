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LVMH收購Tiffany勢在必得！　加碼到167億美元、最快今日定案

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▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co.是否會成為LVMH集團一員，最快今日將成定案。（圖／品牌提供）

記者陳雅韻／綜合報導

歐洲最有錢的男人—精品龍頭LVMH集團老闆Bernard Arnault，計畫收購美國珠寶品牌Tiffany & Co.，看來是勢在必得！10月LVMH提出145億美元的收購金額被Tiffany以價格太低回絕，傳出Tiffany於24日成功說服LVMH加碼，將以每股135美元買下Tiffany，總收購金額增加到167億美元（約5094億台幣），若成定案，最快將於今日發表。

▲▼ Tiffany LVMH 。（圖／翻攝LVMH,Tiffany IG）

▲LVMH老闆Bernard Arnault不惜出天價要買Tiffany，勢在必得。（圖／翻攝LVMH IG）

旗下擁有LV（路易威登，Louis Vuitton）、Dior等精品品牌的法國精品龍頭集團LVMH集團，除了擁有法國百年珠寶品牌Chaumet，8年前收購義大利百年珠寶品牌寶格麗（BVLGARI），投注的資源有目共睹，此次將時尚版圖跨入美國代表性品牌Tiffany，業界分析是為擴展美國市場，不惜出天價收購。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany在珠寶界樹立不少經典與傳奇。（圖／品牌提供）

若Tiffany收購案成立，將是LVMH老闆Bernard Arnault從商以來最大手筆的交易案，但據《金融時報》指出，Tiffany近年來營運不如預期，質疑Bernard Arnault此舉是否合宜。

關鍵字：

LVMH, Tiffany, Tiffany & Co.
fashion.net

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