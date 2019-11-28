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北歐風極簡手錶超百搭！各種穿衣風格都能配，情侶一起戴出高質感

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▲男女手錶。（圖／FACY）

 「極簡主義」在這幾年持續地備受關注，面對繁忙且資訊量爆炸的日常，用的簡單一點，生活也簡單一點絕對是另一種療癒自我的絕佳途徑。你也是個對於衣著打扮偏向簡約取向的人嗎？抑或是在挑選物件時，在乎質感遠勝於一味追求潮流趨勢嗎？那麼，今次我們欲介紹的丹麥設計師手錶「Nordgreen」或許會是你正在尋覓的質感設計錶款。

源於丹麥，以城市生活為出發的至簡設計

源自於丹麥哥本哈根的「Nordgreen」，身為本土手錶品牌，「Nordgreen」便想藉此推崇丹麥的文化底蘊－“極簡主義與平衡生活”。不隨波逐流，以城市生活為發想，正是「Nordgreen」的品牌特性，因此當你瀏覽品牌系列錶款時不難發現，每一個男女系列手錶皆採高質感的簡約輪廓打造而成，細節滿載加上耐看的外型，讓「Nordgreen」的錶款皆能對應每一種穿衣風格，以及運用在各種日常情境之中。

手錶。（圖／NORDGREEN）

▲▼ Nordgreen 2019 系列新款 「Native」（左）與「The Pioneer」（右）之形象照。

手錶。（圖／NORDGREEN）

 「Nordgreen」的幕後推手 Jakob Wagner

手錶。（圖／NORDGREEN）

 而說起「Nordgreen」就不得不提及品牌的幕後推手－ Jakob Wagner 了！Wagner 是斯堪的納維亞地區極富盛名的設計師之一，過去不僅曾幫許多國際品牌操刀設計外，也是知名品牌 B&O 鉑傲的首席設計師，憑藉著自身多年來的設計經驗，毅然跨界鐘錶領域，開創了品牌「Nordgreen」，將典型的丹麥風格的優雅與簡約之特色加以融入在他的設計之中。此外，Wagner 也十分重視用戶實際的感受，因此在構思、設計階段皆會預先將大眾的生活、習慣考量進去，創造出耐看且兼具生活實感的系列錶款。

手錶。（圖／NORDGREEN）

關懷世界議題，致力於「回饋」活動

手錶。（圖／NORDGREEN）

 有鑒於環保、貧窮、教育等世界議題，「Nordgreen」 也持續致力於『回饋企劃』。凡是購買錶款、有意願捐助者便可於官網登記錶款序號，並從三方議題「健康」、「教育」、「環境」之中挑選自己想援助的項目，「Nordgreen」便將與消費者共同協力幫助世界上有需要的人事物、反饋社會大眾。該企劃極具意義之外，也再次展現品牌關懷大環境之心。

2019 全新男士錶款推薦－The Pioneer

手錶。（圖／NORDGREEN）

此番，FACY 便將特別跟大家介紹「Nordgreen」的特色男用錶款－「The Pioneer」，該款式是「Nordgreen」的計時碼表系列，整體設計充斥著品牌的簡約調性，俐落的輪廓底下蘊藏著細節滿載的高質感。

手錶。（圖／NORDGREEN）

乾淨的錶盤搭上紅色的計時碼表秒針，呈現出別出心裁的設計感。該錶款除了提供多種顏色錶盤供選擇外，最特別的莫過於那“可拆卸式錶帶設計“，配戴者可以根據自身當日的心情及穿衣風格更換成金屬、尼龍或純素皮革...等錶帶，變化出多種配戴樣貌；其中今年最新推出的純素皮革錶帶，未使用任何動物皮料，對於重視動保議題的人與 VEGAN 而言可說是不錯的新選擇。

手錶。（圖／NORDGREEN）

手錶。（圖／NORDGREEN）

手錶。（圖／NORDGREEN）

「Nordgreen」全系列錶款目前皆可於台灣官網部分門市店面購買，而 11 月份官方也將展開『黑色星期五限時折扣活動』，11/25 至 12/2 期間每日皆有不間斷的促銷活動，最高可享半折優惠，有興趣的朋友們不妨多方留意台灣官方網站之消息了。

手錶。（圖／NORDGREEN）

手錶。（圖／NORDGREEN）

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關鍵字：

Nordgreen, 手錶
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