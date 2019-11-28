從初秋穿到寒冬，日本男生最愛「針織外套」　完全不挑人、好感度輕鬆UP

這陣子漸漸地可以感受到秋涼的來臨，早晚偏涼的天氣也讓人有了想好好換穿秋裝的心。雖說還不及鄰近的日本及南韓地區來的寒冷，需要換上厚實的大衣或羽絨，但具備一件輕薄且保暖的外套絕對是必要。而在眾多質料及款式的外套中，柔軟的「針織外套」會是不錯的選擇，搭配性高、不易失手外，即便是正式邁入冬季時也能穿於大衣外套內，營造保暖的層次。

今次我們便整理了兩款針織外套的穿搭示範，對於近日穿搭感到無所適從的男士們，不妨多方利用一下舒適的針織外套，營造出氣質與好感兼具的第一印象吧！

開襟針織外套穿搭

首先是常見的開襟樣式針織外套，上身簡單地與 T-shirt 一起搭配是絕對不會出錯的方式；下身不論是選擇西裝褲或休閒的卡其或丹寧褲也相當合適。唯一需要注意的一個小地方即是內搭的 T-shirt 請務必紮進褲頭內，才能讓整體呈現出整潔感滿分的男子印象！

能讓氣質再次升級的針織衫，十分建議在鞋履選擇方面穿上皮鞋，營造出品味的都會感。想要輕鬆一點的話，則是挑雙小白鞋就對了。

絲瓜領針織外套穿搭

絲瓜領加上綁帶設計的針織衫，是偏好紳士風格的男士不可錯過的款式。內裡同樣可以搭配 T-shirt 或是襯衫，下身則可挑選軍褲、西褲，最後隨興地於腰間繫上腰帶，修飾線條之餘也能營造出剛剛好的都會雅痞樣貌。

Photo : WEAR

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