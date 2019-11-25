GUCCI藝術牆換上新面貌！台北永康街就看得到，時尚迷快去朝聖打卡

編輯／Emily

GUCCI先前推出了藝術牆計畫，將品牌廣告刊登在巷弄公寓的牆面上，讓普通房子變身打卡景點。巨大的藝術牆目前全世界只有六個地方看得到，台北大安區的永康街就是其中一處！為了宣傳GUCCI全新香水Mémoire d’une Odeur，牆面配合形象廣告，特別換上了新面貌，可以去朝聖打卡、拍拍時尚照～

▲GUCCI藝術牆設置在台北大安區的永康街。（圖／品牌提供）

這次全新的藝術牆刊登的是GUCCI 香水Mémoire d’une Odeur的形象廣告，Mémoire d’une Odeur意思是嗅覺的記憶，這款香水主打超越性別、年齡，透過嗅覺能喚起過往記憶，將懷舊情懷結合現今的清新感。香氛產品不再有過多侷限，中性的洋甘菊、麝香、檀香與雪松木香味，男女老少都適合使用。

▲GUCCI的Mémoire d’une Odeur主打中性香味，不分性別都適合。（圖／翻攝自gucci.com）

▲Mémoire d’une Odeur香水售價40ml NT$2,400、60ml NT$3,100、100ml NT$4,200。（圖／翻攝自gucci.com）

GUCCI找來了前一世代人氣團員哈利斯泰爾（Harry Styles）拍攝廣告，現在是歌手兼演員的他，在MV、許多重要場合中，都常身著GUCCI獨特的中性風格服裝，具有超脫性別的氣質。廣告中與其他音樂人、藝術家自由的在草地上聚會的樣子，將香水想強調的包容性呈現出來。

▲GUCCI找來哈利斯泰爾與其他音樂人、藝術家拍攝形象廣告。（圖／翻攝自gucci.com）

藝術牆有一面就設置在台北大安區永康區，另外還有設在紐約曼哈頓蘇活區的拉法葉街、東倫敦著名的紅磚巷 （Brick Lane）一側、米蘭Largo la Foppa 區 Corso Garibaldi 步行街上、墨西哥城La Condesa區Michoacán大街、上海靜安區的豐盛里和香港蘭桂坊的德己立街，喜歡的話快去跟超美牆面合照打卡～

▲GUCCI設置在紐約曼哈頓蘇活區拉法葉街的藝術牆。（圖／品牌提供）

▲GUCCI設置在東倫敦紅磚巷 （Brick Lane）的藝術牆。（圖／品牌提供）

▲GUCCI設置在米蘭Largo la Foppa 區的藝術牆。（圖／品牌提供）

▲GUCCI設置在上海靜安區豐盛里的藝術牆。（圖／品牌提供）

▲GUCCI設置在香港蘭桂坊德己立街的藝術牆。（圖／品牌提供）

現在各家名牌常會推出美美的裝置設計，吸引民眾前去朝聖。除了GUCCI藝術牆，聖誕節即將到來，DIOR在台北101門口擺設了高大華麗的聖誕樹，上面有超多精緻的聖誕彩球裝飾，還鋪上雪一般的白霜，夜晚燈光亮起來時，更是美到讓人驚嘆！大家可以去那邊拍美照、感受聖誕氛圍～

▲台北101前面的DIOR聖誕樹。（圖／Studio Millspace）

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