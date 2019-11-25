席琳娜「硬塞」螢光綠禮服險走光　閨蜜泰勒絲開高衩露腿拼了

▲全美音樂獎（American Music Awards）席琳娜戈梅茲與泰勒絲不約而同以綠色禮服迎戰。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

全美音樂獎（American Music Awards）在今（25日）上午揭開序幕， Selena Gomez（席琳娜戈梅茲）與Taylor Swift（泰勒絲）兩大天后齊聚，且不約而同相中綠色禮服迎戰，不僅私下是十多年好閨蜜，連紅毯造型也難分軒輊。

▲ Selena 身穿 Versace 螢光綠短洋裝，衣著明顯壓胸。（圖／路透）

Selena Gomez前段時間身體狀況欠佳，此次以《Lose You To Love Me》正式回歸歌壇受到外界矚目，臉蛋精緻的她以中分短髮亮相全美音樂獎紅毯，身穿 Versace 2020春夏螢光綠短洋裝，平口設計搭配側邊抓皺打造層次感，然而更搶鏡的就屬過於緊繃的上圍，讓Selena Gomez在行走之餘，衣著險些走光，使得在場粉絲捏把冷汗，不過整體造型遊走於性感與甜美之間，在眾多女星激戰之中仍舊殺出血路。

▲小天后泰勒絲以Julien Macdonald 2020春夏系列墨綠禮服當做戰袍，抱回最佳流行專輯大獎。（圖／路透）

同樣備受矚目以綠色禮服迎戰的還有小天后泰勒絲，這回捨棄招牌紅唇，改以裸色唇打造氣質感，換上Julien Macdonald 2020春夏系列墨綠禮服，不對稱剪裁以及性感吊帶設計，將泰勒絲前凸後翹的身材展露無遺，搭配耀眼閃材質頗有靈動感。隨後泰勒絲也憑藉《Lover》奪下年度最佳流行專輯，並且賦予十年藝術家獎的榮譽，奠定天后地位。

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