侯佩岑香奈兒美包曬不停　俏皮風格、實用款式她都有！

▲侯佩岑搶先讀陶晶瑩的新書，背景的香奈兒包好吸睛。（圖／翻攝houpatty IG）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）是不少女性心中的夢幻品牌，尤其是包款極具吸引力，無論是經典款或每季話題新貨，都撩動深層的購買慾，若不知從何下手，不妨參考侯佩岑的選擇，2個月來她已曬3個香奈兒新包，俏皮風格到實用款式，她都有！

▲CHANEL 31 大型購物包，150,100元。（圖／翻攝CHANEL官網）

侯佩岑近日為宣傳陶晶瑩將於12月5日發行的新書，po了戴眼鏡認真研讀陶晶瑩新作的美照，網友除了好奇她的眼鏡品牌，也注意到她身後的美包，是出自香奈兒CHANEL 31系列手袋，此包款可手挽、對摺當手拿包、或附有肩帶當側背袋，一包三用，去年秋冬首發後，立刻成為時尚街拍亮相率超高的夯包。

▲侯佩岑背香奈兒羊絨緄邊裂紋皮革腰包與朋友約會，122,200元。（圖／翻攝houpatty IG）

除了實用又率性的CHANEL 31大型購物包，侯佩岑近日還亮出香奈兒羊絨緄邊裂紋皮革腰包、掛小零錢包的口蓋包，前者毛絨絨滾不僅應景也很可愛，口蓋包則時髦又不失俏皮，身為二寶媽的侯佩岑，時尚度絕對不輸單身小姐時代呢！

▲侯佩岑擁有掛小零錢包的香奈兒口蓋包，138,900元。（圖／翻攝houpatty IG）