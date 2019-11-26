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傷心無止盡？國外專家教你「3步驟」走出失戀陰霾

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▲▼國外專家教你「3步驟」走出失戀。（圖／翻攝自《想見你》FB）

▲別讓自己沉浸在失戀情緒中太久。（圖／翻攝自《想見你》FB，以下同）

編輯 / Lily

失戀很痛苦，當對方離開你的那一刻，心就像缺了一角，再也不完整。雖然告訴自己總有一天會好，卻難免陷入自責、傷心、失望與痛苦的無止盡循環。根據外國網站《Life Hack》報導，科學家曾進行實驗調查「失戀者」的痛苦情緒，甚至有可能會觸動控管身體疼痛的區塊。而若你也正陷入這樣的痛苦中，專家則給你以下3個建議。


1.了解痛苦從哪裡來

一段感情結束後，過去的各種美好回憶片段，常常會無法控制的擾亂情緒。當你傷心時，可以靜下心想想，你是放不下他，還是害怕一個人，還是擔心再也找不到一個人那麼愛自己，只要了解痛苦的根源，對症下藥才能走出悲傷心情。

▲▼國外專家教你「3步驟」走出失戀。（圖／翻攝自《想見你》FB）

2.從錯誤中學習

兩個人分開，一定有原因，無論是好的、壞的，都值得你從過去經驗得到成長。試著紀錄這段感情帶給你的痛苦，將情緒鉅細靡遺的寫下來，幫助釋放心中沉重負擔。或許你每天的內心感受都有所不同，但隨著紀錄能讓你自己更了解內心感受，對於未來即將到來的新關係，肯定有幫助。

▲▼國外專家教你「3步驟」走出失戀。（圖／翻攝自《想見你》FB）

3.時間是最好的藥

這句話雖然是老生常談，但關於失戀這事情，什麼時候會好，沒人說得準。除了自己想開、盡量把胡思亂想的時間填滿，剩下就只能交給時間。隨著時間一天天過去，某一天你發現想到他，心不再痛了，甚至也不想再想起他了。別急著把痛苦記憶甩開，讓時間來幫助你。

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關鍵字：

戀愛, 失戀, 自癒
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