「最美星二代」沈月首次登封！露白皙長腿尬邱淑貞　網盛讚：太正

▲「最美星二代」之稱的周淑貞女兒沈月首次拍攝封面。（圖／翻攝自香港ELLE）

記者鮑璿安／台北報導

擁有「最美星二代」之稱的周淑貞女兒沈月，在媽媽的巨星光輝下備受矚目，時常出席各大時尚場合積極為演藝事業鋪路，近日她更登上香港ELLE雜誌12月封面，以oversized西裝搭配甜美笑容，獲得網友公認，「看到邱淑貞的影子。」

▲18歲沈月出鏡香港ELLE 12月封面，以MIUMIU西裝打造成熟女人味。（圖／翻攝自香港ELLE）

51歲香港女神邱淑貞依舊是不老神話，近年來將重心回歸至家庭，其中18歲的大女兒沈月被譽為「最美星二代」，近日登上香港ELLE雜誌12月封面，似乎宣告出道，沈月也在訪談中表示，「這是我第一次拍攝封面，我還是不習慣被鎂光燈所聚焦，非常緊張。」

沈月綁起俏麗馬尾辮，清淡妝容襯托細長電眼，身穿MIUMIU最新系列oversized格紋西裝捲起7分袖，以俐落剪裁打造出不合乎18歲的超齡氣質，佩戴Harry Winston珠寶頗有星味，同一身造型沈月換個姿勢露出白皙長腿，踩著綁帶恨天高鞋，以衝突的撞色穿搭，雙手叉腰自信望向鏡頭。

▲沈月放下烏黑長髮頗有媽媽邱淑貞的影子。（圖／翻攝自香港ELLE）

內頁其餘照片沈月放下烏黑長髮，中分造型搭配微微濕髪，穿著乾淨的白襯衫，以巨大荷葉邊袖口微遮住精緻臉龐，即便整體造型沒有多餘的修飾，不過卻是清新可人的甜美風格，也獲得網友回應，「美但是不需要和媽媽比較」、「好像看到邱淑貞年輕的樣子」、「最美星二代無誤。」

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