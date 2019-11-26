火象星座女人的完美生活就該這樣過！牡羊改掉腦波弱習慣

完美生活式，是關於十二星座女人的獨特的生活態度，每個星座的女人都需要擁有自己舒適自在的生活方式與態度，沒有一定要依靠男人才能生活，無論單身、或有伴侶、在婚姻中…都要找出屬於自己的那個方向，每個星座都會以屬於自己的態度去創造自己心目中所要的完美生活，而12星座女人有哪些完美的生活式呢？火象星座裡的星座：牡羊可從金錢規劃開始、獅子需為自己感到驕傲、射手則是要在務實生活中累積智慧。

這次還可以參考自己的太陽、上升，或是參考自己星盤中的第四宮（田宅宮）是以什麼星座為開頭。

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牡羊座

為自己下正確的判斷

牡羊女人的完美生活是關於獨立自主、並願意冒險挑戰自我，因牡羊是帶有衝勁的星座，當沒有活出自己所要的生活時，容易變得不耐煩和倔強，並容易因為衝動而做出錯誤的決定，當這樣時是無法持之以恆的發揮自己，並容易激起想要競爭的潛意識，而失去原本正在進行的目標。

牡羊座女人的完美生活式，可以先從務實的金錢規劃開始，當不帶著衝動來消費和下判斷時，因金錢的務實讓自己心中安穩，不會因匱乏或焦慮感，而胡亂的思考與行動，那麼牡羊就會開始懂得，什麼是不莽撞的開創自我，持之以恆的堅定意志力。

獅子座

不依附別人，以自己為榮

獅子座是代表著身為王者態度的星座，如果自身沒去展現出這樣的生命態度時，在生活上容易依靠他人，希望這個人可以成為一盞光芒，讓她可以崇仰，或是反向的要別人一直把關注度放在自己身上，透過照顧身邊的人來展現自己的好，在這種情況下就容易遇到支配性強，或是虛榮的對象；也有可能自己成為那樣。

獅子座女性最好的生活方式，是讓自己成為為自己感到榮耀的人，獅子座能量強的女人具有創造力和勇敢的特質，擁有正義感並樂觀，在工作上不能只是做著最基礎的工作內容，因富有領導的特質，因此需為自己努力成為一個管理者或是領導人。感情的平衡則是要互相關注彼此，單身時發揮自己無限的創造力、熱情與展現自身魅力，是獅子女人很重要的一個生活態度與方向。

射手座

在務實生活中累積智慧

射手座能量強的女性，最重要的完美生活態度是在務實的生活中不斷的累積經驗，並把這些經驗，彙整成智慧，因射手的特質是追尋遠方或內在心靈的探索，當身為一個射手女人沒去發揮這樣的特質時，容易訂下過高的目標，卻因無法達成而打擊自己，又或是有太多的顧慮而容易沒有耐性，射手們需擺脫外在給妳的那些期待和束縛，享受心靈解放的喜悅。

在射手女人的生活完美式中，有些基本要素，而這也是讓射手女人生活可以自由飛翔的關鍵：對恐懼的人事物要坦率的面對，無論是金錢上或是各式各樣的關係，當妳感到恐懼時，別訂下太高的目標，而是腳踏實地的完成，那麼妳的心胸會感到開闊，並讓自己的理想可以穩定的進行並實現。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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