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咘咘、Bo妞扮艾莎公主看《冰雪奇緣2》　賈靜雯哀號家長荷包大失血

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▲▼ 賈靜雯與關穎女兒看冰雪奇緣2 。（圖／翻攝賈靜雯與關穎IG,Flik Flake提供）

▲賈靜雯女兒咘咘（左）與Bo妞穿艾莎公主裝看《冰雪奇緣2》。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

記者陳雅韻／台北報導

迪士尼動畫片《冰雪奇緣2》（Frozen 2）上周四上映，周末戲院湧現大批看片的親子人潮，出現不少扮成主角艾莎或安娜公主的小女孩。明星媽咪們也難敵夯片魅力，賈靜雯與關穎相約帶女兒一起看電影，不約而同都讓女兒扮成有魔法的艾莎公主，賈靜雯忍不住說：「好像服裝秀。」

▲▼ 賈靜雯與關穎女兒看冰雪奇緣2 。（圖／翻攝賈靜雯與關穎IG,Flik Flake提供）

▲第一次看電影的Bo妞（左）與咘咘開心吃爆米花。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

賈靜雯女兒咘咘與Bo妞將電影院初體驗，獻給期待已久的《冰雪奇緣2》，姊妹倆穿著艾莎公主裝、吃著爆米花，一臉陶醉模樣，賈靜雯稱讚兩個寶貝女兒不吵不哭又乖乖，以後可以帶她們進電影院看電影了；而同場的關穎女兒CC，則是第3次看電影，但眾人看早上10點多的早場，讓關穎笑稱為了小孩做了不少犧牲與突破，因為只有熱戀期才會去看早場或午夜場的電影啊！

▲▼ 賈靜雯與關穎女兒看冰雪奇緣2 。（圖／翻攝賈靜雯與關穎IG,Flik Flake提供）

▲關穎女兒CC（中）也與Bo妞（左）、咘咘一起看電影。（圖／翻攝kwanterri IG）

穿著艾莎公主裝還不夠，賈靜雯認為《冰雪奇緣2》肯定會讓爸媽荷包大失血，的確，周邊商品從文具到玩具款式豐富，SWATCH集團旗下瑞士製兒童錶品牌Flik Flake也同步推出冰雪奇緣錶，艾莎姊妹與雪寶當錶帶主角，面盤上閃亮時標裝飾則猶如冰雪結晶，更吸引學看手錶的小女孩了。

▲▼ 賈靜雯與關穎女兒看冰雪奇緣2 。（圖／翻攝賈靜雯與關穎IG,Flik Flake提供）

▲Flik Flake冰雪奇緣錶的錶帶上以艾莎、安娜與雪寶為主角，1600元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

賈靜雯, 咘咘, Bo妞, 關穎, 冰雪奇緣2
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