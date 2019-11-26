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GD小花球鞋真實樣貌　黑色鞋面剝落後有滿滿塗鴉，穿舊反而變更潮

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@gunuw228、IG@peaceminusonedotcom

G-Dragon（GD）的個人品牌PEACEMINUSONE和Nike合作，一起推出的聯名Air Force 1「PARA-NOISE」系列，11月23日發售後瞬間搶購一空。這個超夯聯名鞋款其實暗藏玄機，目前看到的鞋面都是黑色，但時間久了，黑色表層竟然會慢慢脫落，露出裡面畫滿塗鴉的真實樣貌！

▲GD聯名鞋。（圖／翻攝自IG@peaceminusonedotcom）

▲「PARA-NOISE」聯名鞋外皮穿久了會慢慢剝落，露出裡面的塗鴉樣貌。（圖／翻攝自IG@gunuw228、IG@peaceminusonedotcom）

PEACEMINUSONE x Nike Air Force 1的「PARA-NOISE」聯名鞋樣貌大家已經都看過了，整雙鞋是黑色漆面外皮，搭配白色Nike Swoosh，鞋舌上有GD品牌的小雛菊象徵圖案，鞋底則有隨興的噴漆設計。另外還推出限定的紅色Swoosh版本和只給親友的黃色Swoosh版本，還有GD自己的，全部貼滿了閃亮銀鑽！

▲GD聯名鞋。（圖／翻攝自IG@peaceminusonedotcom）

▲「PARA-NOISE」聯名鞋普通的白色Nike Swoosh版本。（圖／翻攝自IG@peaceminusonedotcom）

▲GD聯名鞋。（圖／翻攝自IG@peaceminusonedotcom）

▲「PARA-NOISE」聯名鞋限定的紅色Swoosh版本（左）、只給親友的黃色Swoosh版本（右）。（圖／翻攝自xxxibgdrgn、IG@peaceminusonedotcom）

特別的是，這雙鞋的黑色鞋面會隨著時間推移慢慢剝落，讓人看到隱藏在裡面的真實樣貌，原來上面畫滿了GD的塗鴉創作！會這樣設計是因為這雙鞋代表了GD的童年夢想，所以白色的Air Force 1被當成純淨的畫布，在上面用各種繽紛色彩隨意塗鴉，當黑色外皮磨損後，才會慢慢顯現。

而已經有拿到球鞋的網友，直接將黑色的外皮褪去，終於讓大家可以一睹底下的真面目！滿滿塗鴉的創作，比原本的黑色外型多了潮流感，也更有GD的個人特色。

此外，Kanye West和adidas Originals合作的聯名鞋款YEEZY BOOST 350 V2已經推出過許多不同的配色，但其中全黑款式「Triple Black」非常受歡迎，先前六月發售時就火速完售。當初錯過的話，現在又有機會入手了，這款鞋將會在黑色星期五11月29日正式補貨。

▲GD聯名鞋。（圖／翻攝自IG@peaceminusonedotcom）

▲YEEZY BOOST 350 V2「Triple Black」款，定價為台幣8,800元。（圖／翻攝自yeezymafia.com）

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關鍵字：

GD, G-DRAGON, PEACEMINUSONE, AirForce1, Para-noise, 雛菊, nike, 球鞋
fashion.net

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