fb ig video ETtoday search mobile

韓國人票選的最愛韓食排行榜　五花肉、辣炒年糕竟都沒進前5名！

> >

▲韓國人最愛韓食排行　五花肉竟沒前5。（圖／翻攝ig）

▲部隊鍋、辣炒年糕和烤五花等在台灣很有人氣的韓式料理，在韓國人票選的最愛美食排行中意外排很後面。（圖／翻攝@kkmmmkk）

編輯／Amanda

隨著韓劇、KPOP的流行，韓式美食魅力也跟著散播到世界各地，像是辣炒年糕、烤五花肉、部隊鍋或韓式炸雞等都很受到歡迎，但你想得到嗎？這些在台灣人氣很高的韓式料理，都不是韓國當地人心中的最愛美食。

韓國知名民調機構「韓國蓋洛普」就曾在2004年、2014年和2019年分別做了3次「韓國人喜歡的40種韓食」調查，而在今年的排行榜中像是五花肉、辣炒年糕等竟然連前5名都沒排進！快來看看韓國人自己票選出來的最愛韓食排行榜中前幾名到底是誰？

Top 5：拌飯

以6%得票率拿下第5名的拌飯，也是大家很熟悉的韓式美食，一次能吃到多種小菜，快又方便也是吸引人的原因。2004年得票率5%，2014年則和今年相同為6％。

▲韓國人最愛韓食排行　五花肉竟沒前5。（圖／翻攝ig）

▲猶如韓國代名詞的泡菜也只排到第4名。（圖／翻攝IG@babebani）

Top 4：泡菜

說到韓國，如果不是想到韓劇，那就一定是泡菜，在我們印象中根本可以跟韓國劃上等號的泡菜竟然沒有前3名，只獲得10%得票，太不可思議了！2004年得票率16%，2014年則為13%，都比今年略高。

▲韓國人最愛韓食排行　五花肉竟沒前5。（圖／翻攝ig）

▲大家去韓國必吃的五花肉竟然輸給銅盤烤肉。（圖／翻攝IG@drunken_gulliver）

Top 3：銅板烤肉

獲得12%得票的第3名是「불고기」烤肉，其實就是台灣韓式小館裡常看到的那種銅盤烤肉，原來韓國人喜歡銅盤烤肉勝過烤五花肉！2004年時獲得8%支持率，2014年則是12%。

Top 2：大醬湯

第二名是台灣人比較不熟的大醬湯，但大醬湯可是韓國平民代表性的料理，在韓國吃飯看到大醬湯的機率非常高。2004年得票率高達23%，2014年也有21％，今年雖然下跌到15%，依然拿下第二名。

▲韓國人最愛韓食排行　五花肉竟沒前5。（圖／翻攝ig）

▲台灣人也很熟悉的泡菜湯不愧是韓國國民美食，拿下韓國人最愛韓食冠軍。（圖／翻攝IG@kay_kyongson）

Top 1：泡菜湯

泡菜湯今年以21%得票率再度蟬聯冠軍寶座！泡菜湯跟大醬湯都算是韓國的國民美食，出現在韓國人餐桌的頻率之高，拿下冠軍也很合理。泡菜湯的得票率也一直都很高，2004年得到18%，2014年提升為21%。

▲韓國人最愛韓食排行　五花肉竟沒前5。（圖／翻攝ig）

▲韓國人最愛韓食排行　五花肉竟沒前5。（圖／翻攝ig）

▲五花肉拿下第7名，辣炒年糕則是和其他兩道料理並列第9名。（圖／翻攝IG@jmtgramm、@kkmmmkk）

第6名開始的排名依序為雜菜（4.2%）、五花肉（3.6%）、排骨（2.7%），和並列第9名的辣炒年糕、清國醬、燉排骨（1.2%），我們認為去韓國必吃的辣炒年糕和烤五花肉竟然都在Top 5以外，甚至辣炒年糕在2014年連前10都沒進！只能說外國人和當地人口味真的不一樣啊～

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

南韓, 韓國, 美食, 韓食, 排行榜, 排名, 泡菜湯, 辣炒年糕, 五花肉, 泡菜, 拌飯, 烤肉, 銅盤烤肉
fashion.net

熱門文章

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

「最美星二代」沈月首次登封！露白皙長腿尬邱淑貞　網盛讚：太正

「最美星二代」沈月首次登封！露白皙長腿尬邱淑貞　網盛讚：太正

日本30代最美女星排行榜　第一名剪掉30公分長髮，重返女神地位

日本30代最美女星排行榜　第一名剪掉30公分長髮，重返女神地位

2019年度十大單品出爐！LV爆款迷你包半路殺出、BV獨占冠亞軍

2019年度十大單品出爐！LV爆款迷你包半路殺出、BV獨占冠亞軍

LVMH花162億美元娶回Tiffany！　成集團最高價收購案 張韶涵也在瘋的「燕麥咖啡」瘦身法該怎麼吃？營養師推薦5+2輕斷食 火象星座女人的完美生活就該這樣過！牡羊改掉腦波弱習慣 丟掉瞎擔心、別太認真　「過度敏感」才是導致妳不幸福的原因 全台首間BALENCIAGA Outlet華泰開幕！爆款老爹鞋、機車包5折起超好逛 咘咘、Bo妞扮艾莎公主看《冰雪奇緣2》　賈靜雯哀號家長荷包大失血 孫藝珍7萬元「村姑花裙」被盛讚　網：居然穿出時尚感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面