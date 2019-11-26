韓國人票選的最愛韓食排行榜　五花肉、辣炒年糕竟都沒進前5名！

▲部隊鍋、辣炒年糕和烤五花等在台灣很有人氣的韓式料理，在韓國人票選的最愛美食排行中意外排很後面。（圖／翻攝@kkmmmkk）

編輯／Amanda

隨著韓劇、KPOP的流行，韓式美食魅力也跟著散播到世界各地，像是辣炒年糕、烤五花肉、部隊鍋或韓式炸雞等都很受到歡迎，但你想得到嗎？這些在台灣人氣很高的韓式料理，都不是韓國當地人心中的最愛美食。

韓國知名民調機構「韓國蓋洛普」就曾在2004年、2014年和2019年分別做了3次「韓國人喜歡的40種韓食」調查，而在今年的排行榜中像是五花肉、辣炒年糕等竟然連前5名都沒排進！快來看看韓國人自己票選出來的最愛韓食排行榜中前幾名到底是誰？

Top 5：拌飯



以6%得票率拿下第5名的拌飯，也是大家很熟悉的韓式美食，一次能吃到多種小菜，快又方便也是吸引人的原因。2004年得票率5%，2014年則和今年相同為6％。

▲猶如韓國代名詞的泡菜也只排到第4名。（圖／翻攝IG@babebani）



Top 4：泡菜



說到韓國，如果不是想到韓劇，那就一定是泡菜，在我們印象中根本可以跟韓國劃上等號的泡菜竟然沒有前3名，只獲得10%得票，太不可思議了！2004年得票率16%，2014年則為13%，都比今年略高。

▲大家去韓國必吃的五花肉竟然輸給銅盤烤肉。（圖／翻攝IG@drunken_gulliver）



Top 3：銅板烤肉



獲得12%得票的第3名是「불고기」烤肉，其實就是台灣韓式小館裡常看到的那種銅盤烤肉，原來韓國人喜歡銅盤烤肉勝過烤五花肉！2004年時獲得8%支持率，2014年則是12%。

Top 2：大醬湯



第二名是台灣人比較不熟的大醬湯，但大醬湯可是韓國平民代表性的料理，在韓國吃飯看到大醬湯的機率非常高。2004年得票率高達23%，2014年也有21％，今年雖然下跌到15%，依然拿下第二名。

▲台灣人也很熟悉的泡菜湯不愧是韓國國民美食，拿下韓國人最愛韓食冠軍。（圖／翻攝IG@kay_kyongson）



Top 1：泡菜湯



泡菜湯今年以21%得票率再度蟬聯冠軍寶座！泡菜湯跟大醬湯都算是韓國的國民美食，出現在韓國人餐桌的頻率之高，拿下冠軍也很合理。泡菜湯的得票率也一直都很高，2004年得到18%，2014年提升為21%。

▲五花肉拿下第7名，辣炒年糕則是和其他兩道料理並列第9名。（圖／翻攝IG@jmtgramm、@kkmmmkk）

第6名開始的排名依序為雜菜（4.2%）、五花肉（3.6%）、排骨（2.7%），和並列第9名的辣炒年糕、清國醬、燉排骨（1.2%），我們認為去韓國必吃的辣炒年糕和烤五花肉竟然都在Top 5以外，甚至辣炒年糕在2014年連前10都沒進！只能說外國人和當地人口味真的不一樣啊～

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