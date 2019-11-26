日本30代最美女星排行榜　第一名剪掉30公分長髮，重返女神地位

30 歲是一個成熟女性的起點，脫離稚氣的 20 代，邁向外貌、氣質、才能都更上一層樓的階段，許多人也會把 30 歲視為女星的生涯轉捩點。日本 Rankingoo 網站收集了 1 萬 3 千多名網友的意見，選出 2019 年「日本 30 代最美女星」排行榜，前 10 名都是優雅與知性兼具的女神，令人意外的是，石原聰美竟只排在第 6 名，「國民老婆」新垣結衣也只有第 3 名！到底是誰拿下第一名呢？一起來揭曉吧！

第十名：菜菜緒

被譽為「九頭身美人」的菜菜緒是模特兒出身，以 85 公分招牌長腿迅速竄紅，連續 3 年拿下「最佳牛仔褲女王」，因為外型冷艷，常常是日劇的狠角色，在一片療癒系女星中顯得特別搶眼。私底下的她也經常在 IG 分享生活照，與粉絲的互動直率又有御姊風格。今年與山下智久合作《破案神手》也再度讓人見識到她的螢幕魅力。

第九名：竹內結子

還記得竹內結子與木村拓哉合作的《冰上悍將》嗎？形象善良溫柔的她被譽為「笑顏女王」，近年則轉型比較俐落知性的形象，像是《神探夏洛克小姐》和《醜聞專門律師 Queen》，都成功吸引不少粉絲。她在 2005 年與中村獅童合作拍攝電影《現在，很想見你》假戲真作進而結婚，婚後育有一子，但兩人在 2008 年正式離婚。

竹內結子今年也傳來好消息，與小 4 歲的同門師弟中林大樹結婚，並且已經懷孕了！預產期在明年 2 月，大家都祝福竹內結子真正找到幸福～

第八名：長澤雅美

長澤雅美在 2008 年的《求婚大作戰》中以清新甜美的形象擄獲粉絲的心，除了精湛又自然的演技之外，性感的好身材也讓她成為不少人心目中的女神。2014 年她曾經來台灣拍攝偶像劇《流氓蛋糕店》，非常敬業的堅持要用中文講對白，也因此練就一口台灣腔，嚴謹又專業的精神獲得一片好評。

長澤雅美 2019 年主演的三部電影《假面飯店》、《王者天下》、《信用詐欺師JP》在日本都有破幾十億的票房佳績，榮登「票房女王」的寶座，超好形象的她上榜可是一點都不令人意外。

第七名：佐佐木希

佐佐木希 17 歲被星探相中，入行擔任少女雜誌模特兒，有著洋娃娃般的甜美外型，曾獲選為日本女生最想擁有的臉蛋，深得粉絲喜愛。2 年前閃嫁大 15 歲諧星渡部建，在去年 9 月喜迎愛子，正式升格為人母，也被外界認為是最美媽咪！

第六名：石原聰美

日本「小惡魔系美少女」石原聰美曾演出多部熱門夯劇，從《巧克力職人》、《校對女王》、《朝 5 晚 9 》到《法醫女王》等，演技實力備受肯定，是許多人心中的「日劇女王」。

雖然石原聰美日前被爆出和社長男友前田裕二的戀情維持一年就破局，緊接著主演夏季新劇《女王的天堂餐廳》收視普普只在 10% 上下徘徊，但她在粉絲心中的女神地位依舊不可動搖。

第五名：澤尻英龍華

2005 年澤尻英龍華演出《一公升的眼淚》，飾演罹患脊髓小腦萎縮症的女主角，甜美清純的外表與催人熱淚的演技讓她一炮而紅。但成名之後不但擺臭臉惹火大批觀眾和媒體，更屢次被拍到在夜店爛醉的失態照片，2009 年與大她 22 歲的高城剛結婚，卻又在一年多後提出離婚，形象一度跌入谷底。

直到演出電影《惡女羅曼死》，澤尻英龍華用精湛的演技證明了了自己，主演的《時尚惡魔》也創下極高收視率，歷經波折的她再度翻身得到好評，可說是非常不容易。

第四名：綾瀨遙

綾瀨遙高中時以泳裝寫真女星出道，卻成績平平，後來接演電視劇《金田一少年事件簿III》才漸漸有知名度，一直到 2004 年演出電視劇版《在世界的中心呼喊愛情》，終於成功爆紅。

外型甜美的綾瀨遙給人一種傻大姊的感覺，卻有著 G 罩杯的火辣身材，成為不少男粉的性幻想對象。即使已經 34 歲卻不顯老，呆萌氣質更是讓她好感度持續不墜，曾被在日本網友票選為「理想女友」的第一名，只要綾瀨遙代言商品或出演戲劇，都是人氣保證。

第三名：新垣結衣

新垣結衣外型甜美、氣質清新，是典型的「透明感美女」，憑著純愛電影《戀空》而打開知名度，出演過不少知名戲劇和電影，2016 年因《月薪嬌妻》人氣再創高峰，被譽為「國民老婆」，以親民溫柔印象深植人心，超優質形象也成為廣告商的最愛。

出道多年的她下個月將推出睽違 7 年的寫真書《YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019》，就算定價比一般寫真集貴上 4 倍，仍有許多粉絲非常期待，證明她的女神地位。

第二名：深田恭子

深田恭子擁有甜美可人的長相，1997 年出道後以《神啊！請多給我一點時間》爆紅，飾演為了金城武不惜援助交際並染上 HIV 的女高中生，當年引起極大的討論。後來深田恭子接連以精湛演技奪得多項大獎，用實力證明自己並不是只靠外表的洋娃娃。

深田恭子因凍齡外表有著「永遠的恭子妹妹」之稱，今年出演《初戀那天所讀的故事》飾演 25 歲補習班講師，因為毫無違和感，播出當天就登上日本熱搜榜冠軍，也獲得日劇學院最佳女主角獎，完全還在事業的高峰！

第一名：北川景子

北川景子外型亮麗加上有點男孩子氣的直率個性，出道以來成為各項排行榜的常勝軍，完美比例的精緻五官也讓她擁有「無死角美顏」、「正統派美女」的稱號，代表作包含《零秒出手》、《月之戀人》、《HERO2》、《房仲女王》等，每部都是人氣爆棚！2016 年她與「BREAKERZ」樂團主唱 DAIGO 結婚，讓男粉一片心碎，但也絲毫沒有動搖她的女神地位。

北川景子最近一口氣剪掉 30 公分招牌長髮，甜美氣質一轉為知性幹練。最近她也宣布即將參與新作品《初戀》，改編自作家島本理生的直木賞得獎小說，預計於 2021 年在日本上映，令人十分期待！

文／柯夢波丹 圖／IG@SATOMISQUAD／IG@ARAGAKIYUI_FANSPAGE／IG@KITAGAWAKEIKO0822

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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