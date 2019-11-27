韓星染髮後「偷吃步」，延長髮色美麗期限

▲想要染後美麗持色，一些基本的修護功必學。（圖／翻攝自IG/ponymakeup、dlwlrma）

記者曾怡嘉 / 台北報導

喜歡透過染髮變換造型轉換心情，希望髮色能夠持久、髮質不乾燥受損，還能同時閃耀光澤。荷那法蕊聽到大家對染後保養的期待，將原先的okara恆采修護系列再升級，針對大家的染後需求，推出全方位染後護理。

▲針對一般染後推出的基礎鎖色系列。（圖／翻攝自IG/ssinz7、品牌提供）

染後持色 – 金縷梅鎖色系列

金縷梅萃取精華含有豐富的單寧酸，能完美融合及穩定漂染過後秀髮中的色素粒子，並添加具有修護髮絲的豆粕萃取，全新推出溫和清潔的髮浴、持色型修護髮膜以及具有三倍修復、完美封存髮色的極緻霜，為染後髮絲提供華麗色澤。

▲喜歡冷色調髮色的你，利用校色使秀髮不褪色。（圖／翻攝IG/dlwlrma、品牌提供）

平衡校色– 菫蘭校色系列

漂染過後的秀髮，特別是銀色、灰色、藍色、紫色..等特殊的冷色調髮色，會因為染後洗髮次數、外在環境等影響，逐漸褪色為枯黃色調。菫蘭校色系列正是為冷色調髮色而生，包含溫和清潔的髮浴、專屬校色修護髮膜，運用菫蘭校色保鮮配方，調和氧化過後的髮絲相互補色，快速去除惱人黃銅色調。

▲極淺髮色很需要光澤，才能顯現染後質感。（圖／翻攝自IGtwicetagram、品牌提供）

瞬校打光– 雲母聚光系列

雲母聚光系列則是專為高明度、淺色髮護理保養所設計的染後清潔保養，包含溫和清潔型髮浴、強化髮絲營養的修護髮膜、以及具有瞬效打造亮感光澤的聚光精華三款產品，全系列使用由檸檬精華、雙醣結晶、礦物質及多種胺基酸所組成的獨特聚光反射因子，快速提亮整體髮色。

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