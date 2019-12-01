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日本「小書桌」蓋上毛毯變暖桌，主子也來跟你擠一起　只要140元台幣

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編輯／Emily　圖／翻攝自3coins.jp

冬天最想賴在床上哪裡都不去，只要一離開溫暖的被窩，就會覺得好冷。日本雜貨連鎖店3COINS推出了一款適合冬天的超簡易小書桌，竟然只要台幣140元！可以自己輕鬆組裝，放在床上剛剛好，而且桌面可以拿起來，在下面墊上毛毯、棉被，瞬間變成小暖桌！就算離開床上還是能包在被子裡，一樣超溫暖。

▲暖桌小書桌。（圖／翻攝自3coins.jp）

日本3COINS推出的這款小書桌超級輕便，是由輕巧的塑膠支架底座和一個桌墊組成。很適合擺在床上當小桌子，要使用電腦、寫字、畫圖都可以，做什麼事都不用移動，能一直懶懶的賴在床上。

▲暖桌小書桌。（圖／翻攝自3coins.jp）

▲暖桌小書桌。（圖／翻攝自3coins.jp）

小書桌的桌墊可以拿起來，鋪上毛毯、棉被後再擺回去，小書桌瞬間變成日式暖桌！離開床鋪坐在地上也不怕冷了，腳一樣可以塞在暖暖的被子裡，是不是超級好用呢～而且這個小書桌售價只要500日圓，大約是台幣140元，超級便宜。

▲暖桌小書桌。（圖／翻攝自3coins.jp）

▲暖桌小書桌。（圖／翻攝自3coins.jp）

這個書桌不只有人類會在上面做事，家中貓貓狗狗居然也來霸佔！很多人分享家中寵物躲進書桌毛毯下的照片，根本把它當成了自己的小窩，一直賴在溫暖的被子裡不肯移動。

除了這款小書桌，日本也有其他好用的冬季小物。宜得利家居就推出了一款有寵物專用口袋的毛毯，毯子上設計了一個專用的口袋，讓貓咪狗狗們可以鑽進去待著，寵物的體溫很溫暖，可以跟主人擠在一起、相互取暖。寵物們塞在口袋裡面的模樣超級萌，主人是不是心動了呢？

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▲暖桌小書桌。（圖／翻攝自3coins.jp）

▲寵物專用口袋毛毯，日本售價2,027日圓（約台幣570元）。（圖／翻攝自nitori-net.jp）

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關鍵字：

日本, 書桌, 雜貨, 暖桌, 冬天, 小物, 3COINS
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