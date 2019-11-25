全球700組！PRADA x adidas保密細節首度曝光　台灣僅一間店買得到





▲PRADA x adidas聯名終於首次曝光細節，竟然還有保齡球包。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

PRADA x adidas的重磅合作計劃從11月初，兩隻鞋盒被裝在PRADA袋子裡的一張圖片，便開始眾說紛紜，隨著時間推移不僅由官方親自證實了聯名消息，也連帶曝光此次鞋款細節，全球限量700件，令人出乎意料的是竟然還有保齡球包。

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▲Superstar 運動鞋50歲之際推出與PRADA 的奢華聯名 。（圖／品牌提供）

運動與奢華品牌越走越近，Prada x adidas合作計劃在眾人期待下正式揭開序幕，這回聯名主角分別是adidas Originals 經典鞋款 Superstar與 PRADA 的保齡球包（Bowling Bag），商品全在義大利打造。 Superstar 運動鞋自1969年推出，在今年（2019）邁入50年歷史，正好以此次聯名向品牌致敬，皮革採用PRADA最稀有珍貴的頭層牛皮所製成，鞋頭飾有adidas Originals經典橡膠鞋頭，以人字形紋路橡膠作為鞋底，鞋面上有鋸齒狀三重條紋搭配上PRADA Logo，打造極致奢華感，同時賦予鞋跟傳統的三葉草徽標，注入活力氣息。

▲PRADA 的保齡球包（Bowling Bag）線條俐落注入與 adidas Originals的雙徽標。（圖／品牌提供）



保齡球包部分則採用優質的小牛皮所製成，俐落線條之下配有可拆卸的尼龍肩背帶，包款上印有PRADA和 adidas Originals的雙徽標，為聯名設計注入靈魂。兩項商品均以光學白和黑色細節呈現極簡感， 這回一共推出700組限量組合十分稀有，鞋款和包款均採用獨特的限量編號，目前暫定以組合形式於12月4日網路開賣以及台北新光三越A9館獨家販售。

如今PRADA x adidas聯名已破天荒成真，不得不提到自2017年就開始盛傳的Dior x Nike聯名，也在本月被多家爆料賬號重提，或許大家可以期待下一波重磅聯名實現。

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