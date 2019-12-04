大阪女孩最愛泡的咖啡店！夢幻飲品美翻天，卡通玻璃杯想打包帶走

位於日本關西的大阪不僅是美食聖地，更是購物天堂，雖然有人覺得比東京少了一些精緻感，相較於京都不是那麼有歷史風情，但熱情又充滿活力的大阪一直都以多種面貌在遊客心中奪下高分。大阪在地也有不少風格小店、喫茶店和咖啡廳，像位於熱鬧市區「通天閣」附近，有家極具反差萌的咖啡廳「the mark coffee supply」成為當地熱門名店！

前衛風咖啡廳「The Mark Coffee Supply」

「通天閣」是老大阪最熱鬧的所在地，附近的新世界商店街更遍佈不少餐廳、居酒屋、娛樂場，是比較「大叔系」的所在地。而來自神戶的「The Mark Coffee Supply」以工業風設計為主，水泥色調加點粉紅色妝點，透出一絲頑皮。

The Mark Coffee Supply 風格簡簡單單，俐落感讓人好奇這裡販售的咖啡、飲料會不會也走簡單路線？不，這裡不僅飲料有趣，連盛裝的杯子都讓人想買回家！

超多種飲料每杯都美翻天

The Mark Coffee Supply 有販售咖啡、茶、氣泡飲、奶昔⋯⋯就連時下最夯的珍珠飲品也有！每一杯的顏色都超級美麗，就像是位女孩量身打造一樣，整家店都讓人拍不完呀！

除了咖啡放上OREO、棉花糖之外，先前一款拿鐵完全造成轟動！咖啡旁邊那兩管並不是護手霜，而是糖漿讓妳淋在咖啡上呀！喝咖啡也能這麼好玩，真想天天去報到～

內用玻璃杯簡直收藏品來著！

不只飲料美麗，最大的亮點莫過於在The Mark Coffee Supply 內用的話，會使用超美麗的復古玻璃杯盛裝！妳能在這裡見到snoopy、ET、華納經典卡通「豬小弟」⋯⋯每一款都讓人想打包呀！會不會太有紀念價值！

可愛杯身再搭配美麗的漸層飲料，最上面放上鮮奶油、紅櫻桃，不覺得有點身在80年代美國公路餐廳的感覺嗎？

本店在神戶！

事實上，The Mark Coffee Supply 的本店位於神戶的元町，本店相較大阪店來得更粉紅色系，雖然店面一樣不大，但招牌的復古卡通杯還是讓這家小店絡繹不絕呀！

最近 The Mark Coffee Supply 也開始賣起珍珠相關飲品和熱壓三明治，追趕上日本正夯的珍珠熱！

可愛的卡通玻璃杯是不是很想收藏呢？下次到大阪或是神戶，別忘了來The Mark Coffee Supply 坐坐，水泥風的擺設加上可愛的容器，不小心迸出了反差萌，讓人不得不愛呀！

【The Mark Coffee Supply 大阪】

■地址：大阪府大阪市西区南堀江２丁目５−１９

■營業時間：10:00〜20:00

【The Mark Coffee Supply 神戶本店】

■地址：兵庫県神戸市中央区元町通2丁目3-16

■營業時間：11:00〜19:00

文／柯夢波丹 圖／THE MARK COFFEE SUPPLY

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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