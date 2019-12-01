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晚婚也沒關係！最不急於結婚的3星座女　射手等玩夠了再說

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▲不急於結婚3星座女。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

不少女生一到「適婚年齡」，就會開始急著想找對象，想快點步入婚姻、脫離單身，避免變成所謂的「剩女」，但可不是所有女生都這樣！像是以下3個星座女， 完全不在意早婚晚婚或未婚，只想依照自己的步調，絕不為了脫單或怕晚婚而及於結婚。

▲不急於結婚3星座女。（圖／翻攝unsplash）

水瓶座

對於任何事情都很有自己想法、觀點的水瓶座，在結婚這件事上也一樣，當許多女生到了一定年齡就開始著急找對象，想進入穩定的家庭生活，在水瓶女看來根本不需要，她們很忠於自己的感情，只想嫁給愛情，也只願愛在精神、想法上跟她們有共鳴的人，就算堅持這種想法可能會導致晚婚，她們也會抱持著「寧缺勿濫」的意念，尋找心目中真正的「對的人」。

▲不急於結婚3星座女。（圖／翻攝unsplash）

獅子座

天生具有王者風範，領導能力強的獅子座，工作上很勤奮，也很有野心，不喜歡一直屈居於被管轄的地位，因此相較於其他星座女，獅子女事業心更強，早結婚可能反而是一種束縛，讓她們無法全心全意奮鬥事業，也無法好好照顧家庭。對她們來說，晚點結婚可以一面努力工作達成目標，一面經過時間歷練心性、性情更成熟，不僅滿足了自己工作上的成就感，生活品質也有一定基礎，婚姻生活會更和諧幸福。

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▲不急於結婚3星座女。（圖／翻攝unsplash）

射手座

個性樂觀、熱情、愛交朋友的射手座，同時也是非常重視自由、不喜歡被束縛的星座，不論男女都是享樂行動派，喜歡隨心所欲的生活，在還沒玩夠以前他們不會考慮結婚這件事。因此與其說射手女不急著結婚，更準確來說，在她們玩夠了、變得成熟以前，或是找到能讓她享受感情但又不會被管束的完美另一半以前，她們更喜歡單身生活。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 結婚, 婚姻, 早婚, 晚婚, 未婚, 單身, 脫單, 適婚年齡
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