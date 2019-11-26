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歐米茄007套錶定價破百萬元　雙錶配精品手提箱耍帥

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▲▼OMEGA歐米茄007錶 。（圖／品牌提供,翻攝Daniel Craig Official IG）

▲詹姆士‧龐德限量版腕錶組限量257組，1,377,900元。（圖／歐米茄提供）

記者陳雅韻／台北報導

英國性格男星「007龐德」丹尼爾克雷格（Daniel Craig），第5度演出最新一集《007 No Time To Die》，近期該片殺青，卻傳出他表示真的最後一次飾演007了，不過無論007是誰，佩戴的錶款第一聯想仍是歐米茄（OMEGA），近日推出特製海馬潛水300米「詹姆士‧龐德」限量版腕錶組，包含兩只限量錶，並配備黑灰二色NATO綁帶的英國精品行李箱品牌Globe-Trotter™手提箱，定價1,377,900元。

▲▼OMEGA歐米茄007錶 。（圖／品牌提供,翻攝Daniel Craig Official IG）

▲英國男星丹尼爾克雷格透露將最後一次演出007。（圖／翻攝danielcraig.official IG）

歐米茄自1995年的《黃金眼》以來，每一任詹姆士‧龐德在007電影中都佩戴歐米茄腕錶。近日發行的限量257組007套錶，內含一只不鏽鋼錶與18K金錶，皆配備螺旋磨砂黑色陶瓷錶盤，並以雷射鐫刻007招牌的槍膛紋理設計，而10點位置時標有隱藏的Super-LumiNova螢光塗料符碼「50」，象徵1969年電影《007：女王密使》上映50周年；錶帶設計也費心思，除了黑色橡膠錶帶，另附不鏽鋼鍊帶與2條NATO錶帶供替換。

▲▼OMEGA歐米茄007錶 。（圖／品牌提供,翻攝Daniel Craig Official IG）▲▼OMEGA歐米茄007錶 。（圖／品牌提供,翻攝Daniel Craig Official IG）

▲歐米茄海馬潛水300米系列18K黃金限量腕錶（右），海馬潛水300米系列不鏽鋼限量腕錶。（圖／歐米茄提供）

名錶與電影的深刻連結，不僅在電影角色與劇情佔據重要位置，亦能為品牌助攻達到宣傳效果。浪琴表（Longines）贊助電影《聖人大盜》，劇中演員曹晏豪戴HydroConquest 深海征服者系列陶瓷圈腕錶，正是品牌大熱門錶款，成功為劇中角色增添時尚感。

▲▼OMEGA歐米茄007錶 。（圖／品牌提供,翻攝Daniel Craig Official IG）

▲▼OMEGA歐米茄007錶 。（圖／品牌提供,翻攝Daniel Craig Official IG）

▲曹晏豪在電影《聖人大盜》中戴浪琴表HydroConquest 深海征服者系列陶瓷圈腕錶，51,900元。（圖／浪琴表提供）

關鍵字：

007, 詹姆士龐德, OMEGA, 歐米茄, 浪琴表, Longines
fashion.net

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