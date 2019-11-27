星．上妝／許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

▲許瑋甯畫上香奈兒聖誕彩妝主打的墨綠金眼妝，預計會掀起買氣。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

香奈兒彩妝形象大使許瑋甯，日前出席新光三越A4服飾暨腕錶珠寶專門店活動，以迷人煙燻搭上質感奶茶唇，美出新高度。許久不曾以全框眼妝露面的她，深邃性感眼神超勾人，以眼濃唇淡的完美比例，讓人印象深刻。

▲香奈兒 四色眼影，#342，2,340元。

許瑋甯的煙燻華美LOOK呼應先前發表的聖誕限量彩妝，全球彩妝創意暨色彩設計師露西婭‧皮卡以香奈兒女士鍾愛的獨特飾品作為創作靈感。她的眼妝使用的正是四色眼影#342東方屏風，低調奢華的墨綠金很有質感，打造迷人眼眸。

▲香奈兒 防水眼線筆 #951墨綠金，920元。

上下眼線則使用和眼影同色調的防水眼線筆 #951墨綠金，以墨綠金代替常見的黑色，看起來不會過於沉重，更不怕搶眼神。仔細看她的咖啡金眼影在上下眼皮都有微微暈染，更能強化雙眼的立體輪廓。

▲香奈兒 超炫耀柔霧水唇露，#802、804，1,280元。

而她漂亮的奶茶唇色，則是使用超炫耀柔霧水唇露 #802裸土和#804奶茶棕混擦，她的化妝師分享，先以#802勾勒唇邊以及塗滿唇瓣，搭配#804集中在唇瓣。當眼妝強烈時，唇妝就要盡量放淡，這時候奶茶色就是好選擇。柔霧水唇露擦起來不需技巧，塗完後用手指微微暈開唇邊，就很時尚。

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