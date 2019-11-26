迪奧「線上快閃店」即日開跑！限量超值美妝這裡通通有

▲迪奧許多限量美妝好物，線上快閃店通通有。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

今年迪奧即將在聖誕佳節前夕，推出11/25-12/25期間限定的「迪奧線上快閃店」，除了提供更方便、更快速、更完整的購物體驗，更滿足消費者提供精美的法式禮品包裝服務(不限消費金額)，讓顧客感受無可比擬的線上消費體驗。

▲快來線上快閃店，有機會買到迪奧香氛世家2019聖誕倒數日曆。

「迪奧線上快閃店」營運期間，品牌提供多樣經典保養、香氛、限量彩妝與特惠組合選擇，更獨步推出香氛迷眾所矚目的聖誕夢幻逸品《迪奧香氛世家2019聖誕倒數月曆》，全台限量100組售鑿倒數中。

▲金燦粉霧絲絨唇膏，#069 Delight，1,400元 (限量)。

為了寵愛全台的彩妝迷，更在線上快閃店中祭出以往僅在Dior Backstage Studio限定櫃點販售的《迪奧超惹火唇膏系列》限量三色#655 #446 #675。為歡慶聖誕佳節，同步獻上2019限量聖誕彩妝《HAPPY2020 花火限量版》全系列。



▲J'adore香氛美體組，4,150元。

「迪奧線上快閃店」除了提供眾多商品選擇，除了不限金額消費皆可享精品級法式禮品包裝體驗，消費滿NT$ 2,000即享免運服務(含台灣本島&外島地區)，線上入籍品牌會員後，同享迪奧全台美妍專櫃專屬禮遇，與專櫃同步累積品牌會員點數，包含會員制度、售後服務、生日禮遇等，讓顧客不論在何處消費皆擁有同等體驗。

►►迪奧線上快閃店

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App