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忽視空污小心老化提前、保養品都白擦！3大對策幫你守護美肌和頭皮

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▲抗空污3大對策幫你守護美肌和頭皮 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲美肌殺手除了萬惡的紫外線，空污也不能小覷，會使肌膚老化提前。（圖／翻攝IG@skuukzky）

記者張毓容／綜合報導

東北季風來報到，不只最近氣溫溜滑梯，空氣中有害的污染物質也隨著季風悄悄溜進來，而空污不僅是健康的隱形殺手，對於肌膚的傷害更不亞於紫外線，可能會導致肌膚發炎、過敏、紅腫等，甚至使肌膚老化提前發生，更會對頭皮、眼睛造成不適。不想平時認真保養因空污而白費，就別忽略日常防禦的重要性！屈臣氏專業藥師和美容顧問就針對對抗空污分享了3大對策，從阻絕、保養到清潔全方位保衛健康和美肌。

1.阻絕空污從戴口罩開始

口罩是防止吸入髒空氣的第一道防線，屈臣氏專業藥師建議，選購功能性口罩非常重要，建議可配戴3D立體防護口罩，貼面設計能與肌膚緊密貼合，有效阻隔看不見的隱形汙染；或是可選擇專為抵禦PM2.5懸浮微粒所設計的防護口罩，加強抵禦空汙粒子的入侵。

▲抗空污3大對策幫你守護美肌和頭皮 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲口罩是阻絕空污的第一道防線。（圖／翻攝IG@skuukzky）

 2.選對保養成分，提升肌膚防禦力

肌膚是人們最直接，也是最大面積接觸空氣的器官，若高刺激性的氣體與顆粒物的空汙成分接觸皮膚時，可能將有害物質帶進皮膚，使皮膚出現發炎、屏障功能受損等現象。

為避免微小的空汙成分卡在毛孔內或滲透到皮膚裡，挑選具有防禦力的保養品是維持肌膚健康的關鍵，屈臣氏美容顧問建議，可選用具備「多重防護成分」的產品，抵禦環境傷害，加強肌膚屏障的同時也幫助維持肌膚健康，有效對抗冬季肌膚危機。

▲抗空污3大對策幫你守護美肌和頭皮 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲抗空污3大對策幫你守護美肌和頭皮 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲LANEIGE 白茶保濕牛奶水，150ml，NT$950；su:m37 蘭花完美無瑕超導精萃，50ml，NT$6,280；Pure Beauty 亮肌活顏防禦系列。（圖／品牌提供）

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3.頭皮、眼部清潔也很重要

空汙除了對呼吸道和肌膚產生直接影響，細小的懸浮微粒會隨著空氣飄散在環境四周，一旦附著在頭皮或是跑進眼睛，可能會堵塞毛孔、引起頭皮或眼睛敏感不適。藥師提醒，針對頭皮保健可定期使用頭皮淨化液保持髮根的健康；當眼睛有異物入侵時切勿搓揉，而是使用清水或是洗眼液溫柔清洗眼睛，就能減緩不舒適感。

▲抗空污3大對策幫你守護美肌和頭皮 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液CC，260ml，NT$380；Christophe Robin 海鹽舒緩頭皮潔淨霜，250ml，NT$1,680。

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關鍵字：

保養, 空污, PM2.5, 懸浮微粒, 肌膚, 頭皮, 美肌
fashion.net

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