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具荷拉隨雪莉當天使，提醒世人別當讓氣球爆破的那根針、不吝給予有力量的話語

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@koohara__、@jelly_jilli

雪莉才剛離開大家不久，圈內摯友具荷拉也於日前11月24日驚傳離世，令南韓演藝圈這悲傷的一年雪上加霜，如今具荷拉再也無法兌現將雪莉的份一起活下去的承諾，絕不單單只是因為「憂鬱症」，更是因為世俗的不理解所造成，悼念之餘，也希望大家更加重視這個問題，讓兩位美麗的天使離開得有意義。

▲具荷拉雪莉。（圖／翻攝自IG）

要在南韓的演藝圈生存必須面臨相當大的壓力，除了公司給的訓練壓力、還有來自粉絲的壓力，更會隨著名氣越來越重，尤其是對於女明星來說，像是雪莉這樣打破公司塑造形象，展現自主性極高的一面；或是像具荷拉一樣，在巔峰時遇人不淑，遭到前男友家暴等醜聞，女性只要一被社會扣上走歪的標籤，就再也難以翻身。

▲具荷拉雪莉。（圖／翻攝自IG）

就連後來到日本發展的具荷拉，也逃不過網民的酸言酸語，在離世前最後一篇「晚安」文下，竟還能看到酸民的無聊留言「原來躺著賺是這樣」，讓人十分無語。

李英愛：一根細針足以讓氣球爆破

想擁有明星的光鮮亮麗，就要在進入演藝圈的險惡之前擁有強大的心理建設，偏偏現今入行年紀越來越輕，年輕少女們在尚未成熟時就飽受世界的冷酷摧殘，在沒準備好的狀況下當然容易動搖。李英愛在日前訪問中，將藝人比喻為一顆氣球，裡頭盛裝的是讚美與支持，飛得好高好高，但也可能因為一根細針而爆破，更何況現實中有成千上萬根針。

▲具荷拉。（圖／翻攝自具荷拉IG）

小S：「對他們說『想開一點』與對坐輪椅的人說『站起來』一樣」

小S也曾在社群平台上公開呼籲「請重視憂鬱症」，她提到：「對他們說『想開一點』與對坐輪椅的人說『站起來』一樣」，憂鬱症患者不是自願的，我們能做的就是用正確方法伸出援手，「別吝嗇對身邊的人一句話、一個擁抱、一個眼神，這往往會是心理需要幫助的人的救命丹！但是，請記得千萬別說：『想開一點』、『想通一些』、『別鑽牛角尖』、『想點快樂的事』，這是在傷口上灑鹽」。

▲具荷拉。（圖／翻攝自具荷拉IG）

Bella Hadid：「You have no idea how much it means to me reading each message.」

超模Bella Hadid 曾在採訪中坦言自己長年受到心理問題困擾，又因為名望、實力與機會在外人看來無可挑剔，認為自己沒理由難過而更加掙扎，有段時間每天哭泣，早上哭、吃飯哭、睡前哭，其他時間則在工作。

▲具荷拉雪莉。（圖／翻攝自IG）

在今年生日時Bella Hadid 發表了長串感言，首先就是用這句話「You have no idea how much it means to me reading each message.你們不會知道讀這些留言對我來說有多大的意義」來表達對粉絲們支持的感謝，同理應證在酸民留言上，殺傷力可是比這些鼓勵的話強大得多，需要更多支持才得以平衡，所以請不要吝嗇給予任何一點鼓勵與讚美。


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關鍵字：

具荷拉, 雪莉, 憂鬱症, bella hadid
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