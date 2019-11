具荷拉隨雪莉當天使，提醒世人別當讓氣球爆破的那根針、不吝給予有力量的話語

編輯/JJ 圖/翻攝自IG@koohara__、@jelly_jilli

雪莉才剛離開大家不久,圈內摯友具荷拉也於日前11月24日驚傳離世,令南韓演藝圈這悲傷的一年雪上加霜,如今具荷拉再也無法兌現將雪莉的份一起活下去的承諾,絕不單單只是因為「憂鬱症」,更是因為世俗的不理解所造成,悼念之餘,也希望大家更加重視這個問題,讓兩位美麗的天使離開得有意義。

要在南韓的演藝圈生存必須面臨相當大的壓力,除了公司給的訓練壓力、還有來自粉絲的壓力,更會隨著名氣越來越重,尤其是對於女明星來說,像是雪莉這樣打破公司塑造形象,展現自主性極高的一面;或是像具荷拉一樣,在巔峰時遇人不淑,遭到前男友家暴等醜聞,女性只要一被社會扣上走歪的標籤,就再也難以翻身。

就連後來到日本發展的具荷拉,也逃不過網民的酸言酸語,在離世前最後一篇「晚安」文下,竟還能看到酸民的無聊留言「原來躺著賺是這樣」,讓人十分無語。

李英愛:一根細針足以讓氣球爆破



想擁有明星的光鮮亮麗,就要在進入演藝圈的險惡之前擁有強大的心理建設,偏偏現今入行年紀越來越輕,年輕少女們在尚未成熟時就飽受世界的冷酷摧殘,在沒準備好的狀況下當然容易動搖。李英愛在日前訪問中,將藝人比喻為一顆氣球,裡頭盛裝的是讚美與支持,飛得好高好高,但也可能因為一根細針而爆破,更何況現實中有成千上萬根針。

小S:「對他們說『想開一點』與對坐輪椅的人說『站起來』一樣」

小S也曾在社群平台上公開呼籲「請重視憂鬱症」,她提到:「對他們說『想開一點』與對坐輪椅的人說『站起來』一樣」,憂鬱症患者不是自願的,我們能做的就是用正確方法伸出援手,「別吝嗇對身邊的人一句話、一個擁抱、一個眼神,這往往會是心理需要幫助的人的救命丹!但是,請記得千萬別說:『想開一點』、『想通一些』、『別鑽牛角尖』、『想點快樂的事』,這是在傷口上灑鹽」。

Bella Hadid:「You have no idea how much it means to me reading each message.」



超模Bella Hadid 曾在採訪中坦言自己長年受到心理問題困擾,又因為名望、實力與機會在外人看來無可挑剔,認為自己沒理由難過而更加掙扎,有段時間每天哭泣,早上哭、吃飯哭、睡前哭,其他時間則在工作。

在今年生日時Bella Hadid 發表了長串感言,首先就是用這句話「You have no idea how much it means to me reading each message.你們不會知道讀這些留言對我來說有多大的意義」來表達對粉絲們支持的感謝,同理應證在酸民留言上,殺傷力可是比這些鼓勵的話強大得多,需要更多支持才得以平衡,所以請不要吝嗇給予任何一點鼓勵與讚美。

