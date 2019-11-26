LVMH準太子妃謝聖誕老公公大禮　未來早餐在Tiffany吃

▲LVMH集團準太子妃Natalia Vodianova開心未來可以去吃第凡內早餐了。（圖／翻攝natasupernova IG）

記者陳雅韻／綜合報導

精品龍頭LVMH集團昨宣布以162億美元正式收購美國珠寶品牌Tiffany & Co.，成為LVMH老闆Bernard Arnault從商以來，最大手筆的交易案，遠遠超過8年前以52億美元收購義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的紀錄。集團繼承人Antoine Arnault第一時間就在IG上po出滿版的Tiffany Blue報喜，他的女友、俄羅斯超模Natalia Vodianova更開心表示明年起可以天天吃「第凡內早餐」了。

▲LVMH集團繼承人Antoine Arnault在IG上po出滿版的Tiffany Blue，歡迎Tiffany加入。（圖／翻攝antoinearnault IG）

已為LVMH集團小王子Antoine Arnault生二子的Natalia Vodianova，雖尚未嫁入豪門，但她常以LVMH準太子妃身分常出席LVMH集團各精品活動，支持伴侶的所有事業，因此收購Tiffany交易成功消息一出，她po出穿英國精品睡衣品牌OLIVIA von HALLE、頭戴麋鹿角照片，俏皮表示許聖誕願望永遠不嫌早，「親愛的聖誕老公公，明年我可以天天吃第凡內早餐嗎？我保證當個乖女孩」。

▲奧黛麗赫本主演的《第凡內早餐》讓Tiffany紐約旗艦店聲名大噪。（圖／品牌提供）

▲Tiffany Café的餐瓷都出自品牌的生活精品系列。（圖／品牌提供）

Natalia Vodianova的po文顯示Tiffany納入LVMH集團版圖，正是Arnault家族最棒的聖誕禮物。她為準夫家宣傳不遺餘力外，也投身慈善事業，因為她是真實版的麻雀變鳳凰，從11歲休學擺路邊攤賣水果、17歲登上國際伸展台成為精靈系超模代表、19歲嫁給英國貴族生下3個小孩，結束10年婚姻後，與Antoine Arnault交往，共同撫養5個孩子，幸福之路她沒忘記童年的苦，2005年她創立Naked Heart基金會，致力於幫助弱勢的家庭與兒童。

▲Antoine Arnault（左）與Natalia Vodianova一起出席珠寶品牌Chaumet活動。（圖／翻攝natasupernova IG）