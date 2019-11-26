安格斯12星座一周運勢11/25-12/1　雙魚婚期近了、巨蟹家人就是你的陽光普照

牡羊 3.21~4.20

羊座想到什麼就做什麼、橫衝直撞的莽撞個性下，什麼事都往往三分鐘熱度半途而廢。年底羊座收拾起以往像個孩子般嘻嘻哈哈、好逸惡勞的孩童個性，將走入一個追求成熟、穩定性格的時期，可以趁著機會嘗試自己真正想做的事。單身者只要多加留心，你會發現一起工作的團隊夥伴中，應該就有人已經開始有不錯的好感。

金牛 4.21~5.20

看不見的壓力將向牛座襲來，本週的你工作得愈來愈吃力。不妨拿出屬於金牛穩如泰山的優勢，即使旁邊的人心情起起浮浮，只要你的心境穩定，作好你的本份，就能度過較為不順利的時期。單身的金牛需要拋開過去被動、高姿態的架勢，既然是自己所喜歡的型，不妨就多給兩人一些機會。溝通非常重要，別為了小事情陷入無意義的爭吵。

雙子 5.21~6.20

步入年底雙子的愛情將會有明顯的波折與起伏，尤其有對象的在這段期間感情專注度降低，對於自己的感情還在三心二意的，想著下一個對象會如何，這種浮躁的感覺一定要到明年才會漸漸穩定下來，雙子身邊的情人最好能多付出些愛心和關懷，別隨著雙子而起舞，只要能度過這個階段，後面的感情就能平步青雲。

巨蟹 6.21~7.21

各方面表現起起伏伏，蟹座的你想要有好運就要先穩住你的心，凡事盡力去做，別想太多。家人會在近期成為你的精神支柱，工作再認真，還是會有偶爾凸槌的狀況，但家人就像暖暖的陽光永遠不會放棄你。平靜無波的感情狀態，到了這個月突然接收到某種改變，你開始為感情有了感覺，跨出去的任何一步都值得紀念。

獅子 7.22~8.22

感情宮位在本週開始大放異彩，這段期間的桃花特別強，還沒有對象的獅座可利用這段時間好好努力找到良緣，因為心態的改變，你會發現身邊的好對象其實不少。至於已經有固定情人的，則或多或少會感受交往的壓力，如何面對現實的挑戰，考驗著你們的智慧。工作上努力會被上司肯定，也有機會得到相對應的回報。

處女 8.23~9.22

要特別當心荷包存款的情況，雖然理財一直是處女座的強項之一，不過由於年底木星移至情緒起伏較大的五宮，因此處女座或多或少也會有許多衝動消費。處女座女性要加倍的注意睡眠品質，在壓力過大的情況下，很可能會引起落髮或是提早老化的症狀。感情慢慢沈澱下來，開始把焦點轉向自己的家人或工作。

天秤 9.23~10.22

天秤座本週工作量和自己的責任更加重，收入和升遷方面卻沒有相對性的成長，大部份的時候都像個無頭蒼蠅般忙來忙去，容易出紕漏，總是會在時間很緊的時間裡衍生出新的麻煩。小心管好自己的言論。此時承擔的壓力可想而知。作為天秤身邊的情人可能需要花些耐心跟爆炸邊緣的他相處。

天蠍 10.23~11.22

蠍座骨子裡最喜歡用高標準的放大鏡來看事情，而這週在送走太陽後，蠍座針對自己的缺點你慢慢懂得虛心求教，工作的態度轉變，你的氣勢也會連帶扭轉。感情上卻出現逆轉運勢，可能會與情人出現不錯的互動，兩人在此時感情進展得頗快，也是你在忙碌的工作中，唯一可以為你帶來笑容的好事。

射手 11.23~12.21

太陽與金星在本命宮位中合相，最明顯的影響是貴人運將愈來愈旺盛，此段時間賞識你、提拔你的主管不少，工作上即使出點小Trouble也不需擔心，會有很強硬的後台相挺，這也都是你長期真心待人的成果，可以充分在工作上發揮自己專長。不過勸你還是要多愛惜你的羽毛，保持與同儕的良好關係，用謙沖上進的態度在事業上努力。

魔羯 12.22~1.19

魔羯的勤奮和一絲不苟，能讓你有相當出色的表現，在木星引導之下，未來這週擁有很強的老師及長官運，此刻你也會慢慢發現自己非常得長官主管的疼愛，即使犯了什麼小錯也不會影響你在上司心目中的地位。這個期間愛情運順，能享受戀愛的甜美，單身者異性緣上昇，也會有許多不錯的邂逅運。

水瓶 1.20~2.18

太陽與金星的位移對瓶座來說有很正面的影響，這段時間自己為自己列的小目標的達成會給你很多成就感，事情也會慢慢上軌道。感情會走到一個高峰，雖然事情很多、時間很少，但卻是一個終結單身的大好機會，很容易遇到心中期待的對象，而且會有一場穩定的感情。至於有對象的，這段時間感情運勢平平。

雙魚 2.19~3.20

魚座運勢略顯疲軟，人際上有著一種施展不開的感覺，擔心不受歡迎、擔心大家跟你想得不同，你也變得沒有自己的想法和主張，你對朋友的不滿也間接傷了兩人的和氣。感情上已有對象的人很可能會在這個時間開始考慮兩人的婚姻大事，甚至可能開始著手籌備，至於還沒有對象的雙魚，則可能會陷入長時間單戀的情況。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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