台灣3大光之美景！高美館、合歡山暗空公園獲得2019光環境獎肯定

2019「台灣光環境獎」由中強光電文化藝術基金會舉辦，廣發英雄帖評選全台北、中、南、東部涵蓋古蹟、地景、公共藝術、藝文場館、商業空間等不同類型的光設計作品；並由來自跨領域專業背景的評審委員們，針對 設計概念 、 環境功能 、 永續發展 、 創意表現 等四項標準評選。今年的得主各自從不同切角運用光媒展現在地、機能和永續等理念，成為不可錯過的光之美景。

台灣光環境獎：台中花博竹跡館

台中花博竹跡館以中央山脈做為設計意象，取用南投竹山在地的竹材，通過傳統竹藝技法與建築技巧，塑造出一個高10公尺的地景空間。從開幕到閉幕的半年間，竹跡館每晚皆有絡繹不絕的參觀者，成為當地最熱門的觀光打卡景點，成功透過照明設計營造一個讓民眾願意親近的光環境。

台中花博閉幕後陸續拆除臨時性場館，地方民眾主動發起保留竹跡館的行動，一度引起熱議。評審團認為，台中花博竹跡館以象徵台灣山脈的鏤空竹建築造型結合照明設計，成功塑造出日夜光影兼具的光環境，充分展現竹跡館遠觀近賞皆宜的地標意象。

台灣光環境獎：高雄市立美術館

高雄市立美術館是台灣第一個使用光膜系統打造的公立美術館。光膜天花板系統為可控的人造光，能因應各式展覽需求，創造出彈性、多元且自然柔和的光環境，使光照在美術館空間中，不只提供基本照明機能，更是營造整體空間氛圍，展現藝術作品最佳狀態的關鍵。

評審團認為，高美館展覽空間應用光膜材料結合電腦控制系統，創造了傳統燈具難以達到的展覽照明效果；且善用整體空間的戶外自然光及室內的人造光，營造一個愉悅、流暢的光環境體驗。

評審團特別獎：「合歡山國際暗空公園」

不同於多數建築照明是透過「光」來凸顯空間，南投合歡山是台灣首座獲國際認證的暗空公園，在台灣星空守護聯盟、清境觀光協會等民間單位與南投縣政府攜手合作下，透過燈具的改造、聯合民宿業者夜間定時關燈等減光行動，營造出完善的觀星環境，讓最美的光不是人造光，而是銀河與星空。

暗空計畫的推動，正反映著人類對光需求的反省，也破除大眾越亮越好、越美的迷思。評審團認為，「合歡山國際暗空公園」結合了政府、民間團體的力量共同推動，以「暗天不暗地」的光害防治原則，有效控制光汙染、保護星空，對台灣的光環境深具啟發性及指標性意義，因此評審團一致通過，頒發「評審團特別獎」表示肯定。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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