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2019秋冬換季化妝水推薦！讓肌膚保濕透亮，早上一罐就完成保養

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每到換季，身邊就會開始有人煩惱最近肌膚容易粗糙、脫皮…不穩定許多，因此LANEIGE蘭芝、IPSA、RMK…此時推出的化妝水新品也就更針對各種換季困惱來加強，確保大家的肌膚都可以安然度過換季時刻。

蘭芝白茶保濕牛奶水，150ml，NT$950

不同於一般化妝水透明的顏色，蘭芝白茶保濕牛奶水正如名稱一樣是牛奶白，原來是蘭芝運用了「乳霜液態化技術」，將滿滿的乳霜融入在一瓶化妝水中，將化妝水與乳霜的特點結合在一起，不僅保濕，還具備乳霜的鎖水效果。

這罐的保濕效果來自富含天然胺基酸的白茶萃取，在洗臉後第一步驟使用，立即保濕，還不會有黏膩感。對懶人來說，甚至可以早上擦完這一罐就完成保養，難怪在韓國一推出就創下每25秒賣出一瓶，上市3週銷售100,000瓶的超狂紀錄。

IPSA逆齡角質發光精露，150ml，NT$2,200

透過輕擦就能去除肌表老廢角質的角質發光液EX，一直是IPSA熱賣的單品，今年IPSA再進一步推出號稱「進階版發光液」的逆齡角質發光精露，同樣是擦拭型去角質美容液，還多了柔軟角質的功能！

因為IPSA專業研究員發現，肌膚角質會因為紫外線照射、髒空氣污染與極度缺乏水分導致角層硬化，進而使肌膚乾燥缺水、粗糙有顆粒、上妝不服貼與保養滲透力差等等NG狀況，所以這罐全新的逆齡角質發光精露，就主打先透過大量的胺基酸成份去除重疊化角質，再抑制角層硬化。在肌膚特別容易不穩定的換季時刻，在每天洗完臉後第一道保養步驟使用，以化妝棉沾取約10圓硬幣大小的量均勻擦拭全臉，就能幫助肌膚回到柔嫩又透亮的狀態。

RMK煥膚美肌露（保濕型），150ml，NT$1,400

RMK今年秋天將原有的煥膚果馨露（嫩膚保濕型）、煥膚果馨露（極致保濕型）合而為一，並升級成「煥膚美肌露（保濕型）」。潤澤的質地是因為採用Microemulsion-微乳化技術配方，將角鯊烯乳化出超微細粒子，親膚性更高，讓保濕成分能滲透到角質層，均衡調理肌膚的水分與油分。同時超微細粒子的保濕成分還能形成柔嫩的潤澤保濕膜，鎖住補給的水分。

香氣則帶點水嫩清新的玫瑰花香，調和肉荳蔻、丁香、粉紅胡椒等天然的香辛調芬芳。

Text ／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 化妝水
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