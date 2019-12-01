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楊丞琳、泫雅的「羊毛捲」可鹽可甜好浪漫　4點判斷妳適不適合燙一波

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羊毛捲在今年秋冬能見度超高，明星代表中，像是楊丞琳、泫雅都燙了，搭配溫暖的可可髮色、暖棕色，很有冬季的浪漫可愛風格。

如果不喜歡風格太甜美，以較深的髮色（如：黑髮、）搭配羊毛捲，反而提升了整體的個性氣質，像是楊冪代言adidas original的造型，羊毛捲又扎起半丸子頭，帥氣又俏皮。

被歐妮們的美照燒到想要嘗試羊毛捲的女孩們，要先注意以下幾點，確定羊毛捲是否真的適合自己喔！

1.頭型太大不適合

羊毛捲最主要特色在於從頭髮根部開始有小捲度，也因為提高了髮根的蓬鬆度，讓髮型的體積增大，在視覺上頭型連帶變大，所以不太適合本身頭型較大的人

2. 髮量太少不適合

雖然羊毛捲在視覺上可以讓頭髮看起來變多，但若髮量不足也燙不出好看的蓬鬆度，反而會看起來扁塌。

3. 髮量太多要注意

髮量太多的問題和頭型太大類似，或讓整體髮型太爆炸，應此則需先打薄再造型。

4. 搭配瀏海很加分

羊毛捲也很適合搭配有捲度的瀏海，創造甜美的造型感，可參考以下方式整理瀏海，創造濃濃可愛韓妞味。

韓系燙髮推薦，秋冬復古可愛「羊毛捲」，看楊丞琳、泫雅、楊冪可鹽可甜示範！

如何整理

整理時，使用慕絲產品塗抹於微濕的頭髮上，再搭配烘罩吹乾，增加髮量感與捲度線條，然後以髮油增加光澤、保護髮質，或以髮蠟固定捲度，並注意髮蠟使用不宜過多，避免髮絲僵硬。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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