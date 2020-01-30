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最有義氣的星座TOP 3　有天蠍當閨蜜其實超幸福

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人說出外靠朋友，當然交朋友就是要找最有義氣的啊！這些對朋友兩肋插刀的星座好朋友一定要交！除了太陽星座之外，請一併參考月亮、上升星座，才能得出最準確的結論。

第一名：天蠍座

許多人常抱怨天蠍座暗黑、深層，但說真的，如果能夠讓天蠍座喜歡你、對你敞開心胸，他們就是最好的朋友。因為天蠍座愛恨分明的特質，以及強大的責任感，不管在工作或人生的任何事情都全力以赴，就連友情也是。如果你被天蠍認可為閨蜜，恭喜你，他們對朋友是毫無保留的付出。

第二名：射手座

火象星座的射手座直接、坦率，喜歡旅遊的他們時常四海為家，因此如果朋友遇到困難，絕對會全力幫忙，甚至如果要他們選友情和愛情，絕對友情至上。因為朋友就是他們人生裡最重要的一環。太直接的他們甚至有時候會有義氣到太白目，把朋友的利益放在最前面，因而傷害到自己的人脈。

第三名：摩羯座

雖然外表看似高冷，但摩羯時常內心如火又澎湃，在友情上，雖然這半人半羊的星座有點害羞，知心好友不算太多，但絕對都是真情以待。在摩羯座的世界裡沒有做做樣子和表面工夫，也沒有鄉愿的友誼，如果真的是好朋友，你絕對可以感受到他們的一片真心，摩羯內建的強大責任感也讓他們極少放人鴿子，是聚會裡最可靠的中流砥柱。

最後一名：雙子座

雖然雙子座身邊的朋友很多，平常玩起來最好玩的也是他們，但一旦朋友有困難，閃得最快也是他們。雙子座正如這個星座的象徵圖案，有兩個人、兩個腦袋，所以出名的善變，外加他們又比較懶惰，所以很多時候不是不想跟你出去，只是又被其他事情分心。另外就是，雙子雖然很重視外人的眼光，但常常心有餘而力不足。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢, 天蠍, 射手, 摩羯, 雙子
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