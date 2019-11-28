CLOTＸ藤原浩的AF1來了！黑絲綢底下暗藏紅色閃電　陳冠希親示範百搭玩法　

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近期鬧得沸沸揚揚的PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1才剛於11／23發售後，緊接著到來的是重量級的Fragment Design X CLOT X Nike Air Force 1三方聯名。根據CLOT主理人陳冠希在IG發布的貼文，這雙三方聯名的鞋款只會在全球的Juice門市發售，並且還能將外部的黑絲綢面料除去，變身為帶有「閃電」標誌的紅色皮革鞋款。

▲黑絲綢面料下，是一雙帶有「閃電」標誌的紅色皮革鞋款。（圖／翻攝自CLOT）

先前揭露GD（G-Dragon）設計的PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1，將鞋身的漆面外皮剝落後，底下藏著GD精心設計的塗鴉樣貌，而Fragment Design X CLOT X Nike的三方聯名Air Force 1，同樣採取鞋中鞋的設計理念，未剝落前為擁有著黑絲綢面料，並帶有中國風刺繡紋路的鞋款，剝落後除了Swoosh（勾勾）Logo、縫線以及鞋舌為黑色皮革外，其鞋面將呈現帶有中國風紋路的紅色皮革，而Fragment Design經典的「閃電」標誌則會現身於鞋頭處。

▲PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1也可以將外皮剝落。（圖／翻攝自IG@peaceminusonedotcom）

在 Instagram 查看這則貼文 Parkgunwoo（@gunuw228）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 22 日 上午 2:32 張貼





▲採用黑絲綢面料製作。（圖／翻攝自CLOT）





▲招牌的Fragment Design「閃電」標誌位於鞋頭與鞋墊。（圖／翻攝自CLOT）

在 Instagram 查看這則貼文 CLOT（@clot）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 25 日 上午 8:00 張貼

另外，因該鞋款使用的黑絲綢面料為多塊個體組成，所以陳冠希也在個人IG帳號分享鞋面的玩法，若未來有機會入手的朋友，可以試著不要將黑絲綢面料全數剝落，才能發揮創意來打造屬於自己的鞋款喔！

在 Instagram 查看這則貼文 Edison Chen（@edcee3000）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 22 日 上午 10:44 張貼

Fragment Design X CLOT X Nike Air Force 1的三方聯名鞋款，預計將於11／29在全球的Juice門市發售，而台灣有三家店，分別為Juice Taipei、The Box以及Juice Taichung，定價為台幣7,400元，不過，確切的發售店家，目前有待官方日後公布，有興趣的朋友，這次千萬別錯過了。

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