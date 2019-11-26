喝咖啡賞玩域峰錶好愜意　潛水錶縮小尺寸搶女客

▲域峰錶進駐金光Mix & Match供錶迷鑑賞。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／綜合報導

名錶不一定鎖在櫃子裡陳列，與錶迷零距離才有吸引力，瑞士腕錶品牌域峰錶（Favre-Leuba）首開先例，於金光Mix & Match的咖啡桌上展示，讓消費者可一邊喝咖啡、吃甜點，還能一邊賞玩、試戴錶款，毫無壓力感受其創新設計。

▲域峰錶於金光Mix & Match陳列特務牆面供錶迷拍照。（圖／記者陳雅韻攝）

▲域峰錶於金光Mix & Match的咖啡桌上展示新錶。（圖／記者陳雅韻攝）

錶徑縮小至42mm的Raider Harpoon腕錶，即是錶界罕見單指針讀時設計，中央與分針同軸轉動的小盤為秒針，小時也是以轉盤呈現，整圈都具夜光指示，讓潛水者容易判讀時間，由於尺寸改小，機芯也經過重新打造，成為今日男、女都能駕馭的潛水錶。

▲Raider Harpoon42毫米腕錶（左）118,000元，鍊帶款123,000元。

域峰錶在1970年發表的Raider Sea Sky腕錶，啟發品牌再現經典，今發表橘色與黃色2款亮色系的計時碼錶，防水200米，定價98,000元，在同類錶款中極具競爭力；品牌同時推出多款配色活潑NATO錶帶，供錶主變換不同風格。

▲Raider Sea Sky計時碼錶橘色款（左）98,000元，黃色款98,000元。（圖／品牌提供，以下同）