VALENTINO迷你包爆紅！歌星「手提」走紅毯　竟裝了3樣東西

▲嘻哈饒舌歌手莉佐（Lizzo）的縮小版VALENTINO包在全美音樂獎一夕爆紅。（圖／CFP）

記者鮑璿安／外電報導

全美音樂獎（American Music Awards）在25日落下帷幕，除了Selena Gomez（席琳娜戈梅茲）與Taylor Swift（泰勒絲）兩大天后齊聚之外，全場最大亮點莫過於嘻哈饒舌歌手莉佐（Lizzo）的超級無敵迷你小包，以比指甲蓋略大的尺寸瞬間上遍各大媒體版面。

▲Lizzo 在全美音樂獎拿出比指甲蓋略大的VALENTINO Vsling手袋。（圖／翻攝自IG@lizzobeeating）

嘻哈饒舌歌手莉佐（Lizzo）以大勢新人之姿出席此次全美音樂獎，除了入圍最佳流行歌手、說唱歌手等大獎之外，最耀眼的莫過於她在紅毯上的超級迷你包，莉佐穿著亮眼的淡橘色皺褶洋裝，搭配俏麗短髮露出半邊肩膀，她也笑稱，「覺得自己今天像一顆桃子。」然而仔細一看，莉佐手上拎著一款VALENTINO Vsling白色迷你手袋，尺寸只比指甲蓋略大一些，不過細節處像是經典「V」Logo以及剪裁都做得惟妙惟肖，絲毫沒有被尺寸受限。

▲其實縮小手袋出自惡搞品牌Obvious Plant旗下的玩具，莉佐原意是希望女性勇敢擁抱自己的體態 。（圖／CFP、翻攝自IG@obviousplant）

對此莉佐打趣回應，「這個包包是獨家訂製，全世界只有三個，裡面裝了衛生棉、龍舌蘭酒以及保險套。」當然此話是玩笑話，因為這款包包其實是知名惡搞品牌Obvious Plant旗下的玩具，內容量可以裝下耳環大小的東西，不過莉佐也在最後用IG發文道出了自己的期許，「我真的不能帶大包包。」意指希望女性勇敢擁抱自己的體態，也正好呼應她歌曲的創作價值，在小包中藏著對女性的大大理想。

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