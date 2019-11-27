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新光三越站前周年慶壓軸登場　美妝特惠組禮券加碼、首賣家電就搶這波！

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▲新光三越站前店周年慶11／28開跑。（圖／新光三越提供）

▲新光三越站前店周年慶11／28開跑，祭出最後壓軸熱賣與新品優惠。（圖／新光三越提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

全台最大連鎖百貨新光三越，最後一波周年慶就在站前店在 11／28 壓軸登場，重點當然是冬季新話題家電全部到位，首賣先搶先贏，還有美妝最後囤貨機會，超強特惠組不但買到賺到，還再「獨家加贈」新光三越禮券 200 元到 500 元！等待總是有收穫，趁最後一檔全囊括，一個都不能少！周慶亮點強先看～

▲新光三越站前店周年慶11／28開跑。（圖／新光三越提供）

▲11／28首日就推出排隊熱銷百優經典組，下殺42折。

快點名！化妝品囤好囤滿再賺禮券！
台北站前店集結館內 40 家品牌，共推出超過 25 萬最後特惠組，全都是之前周慶搶手貨！如「資生堂國際櫃百優超值排隊組」，價值 6,078 元，特價只要 2,340 元就買到，直接下殺 38 折，特定優惠組像雅詩蘭黛明星小棕修護組，價值 9,881 元，特價7,020 元，再加贈獨家贈品禮券 500 元；價值 15,647 元的蘭蔻肌因玫瑰油精粹組，特價 10,575 元，直下 68 折還加贈 200 元贈品禮券，雙重回饋拿到手軟。

▲新光三越站前店周年慶11／28開跑。（圖／新光三越提供）

▲雅詩蘭黛明星小棕修護組 ，特價7,020元，價值9,881元。

▲新光三越站前店周年慶11／28開跑。（圖／新光三越提供）

▲蘭蔻肌因玫瑰油精粹組，特價10,575元，價值15,647元。

首日排隊熱銷組，LA MER 不用 4 千就買到！
想要年末亮麗跑趴，最後一波美妝攻略不可少 ，11／28 周年慶首日祭出夢幻排隊組，全是一線大牌讓你搶個夠，貴婦保養品LA MER 奇蹟煥采獨家組，價值 6,195 元，周慶特價 3,780 元，不到 4,000 元輕鬆帶回家；資生堂東京櫃防曬必敗組，價值 2,411 元，特價只要 1,710 元，連小資女也無負擔，此外，還有之前大缺貨的倩碧韓妞熱銷粉嫩花漾腮紅組，價值 5,520 元，特價 3,600 元讓你粉嫩無敵。

▲新光三越站前店周年慶11／28開跑。（圖／新光三越提供）

▲11／28首日排隊熱銷組合LA MER奇蹟煥采獨家組，特價3,780元，價值6,195元，站前店獨家。

▲新光三越站前店周年慶11／28開跑。（圖／新光三越提供）

▲11／28首日排隊熱銷組合資生堂東京櫃防曬必敗組，特價1,710元，價值2,411元。

冬季家電新品、耶誕限量彩妝傳好好，新貨立刻有特價
氣溫漸降，冬季新品到貨時機正好，最後一波站前周年慶全囊括，首賣亮點新品還能享折扣，好康全佔盡！包括 PANASONIC 台灣限定粉金色奈米水離子吹風機 EH-NA9B，原價 6,990 元，特價 5,490元買回家；連假出遊 Samsonite Red 新 TOIISC 系列硬殼行李箱，首賣價 6,880 元，讓你潮去國外沒問題；dyson Pure Hot+Cool 三合一涼暖空氣清淨機 HP04，直接特價 85 折，原價 26,900 元，特價 22,900 元。

▲新光三越站前店周年慶11／28開跑。（圖／新光三越提供）

▲PANASONIC台灣限定粉金色奈米水離子吹風機EH-NA9B首賣，特價5,490元，原價 6,990元。

▲新光三越站前店周年慶11／28開跑。（圖／新光三越提供）

▲Samsonite Red TOIISC系列行李箱，首賣價6,880元起。

▲新光三越站前店周年慶11／28開跑。（圖／新光三越提供）

▲dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖空氣清淨機HP04，特價 22,900元，原價26,900元，台北站前店獨家。

連耶誕彩妝新品也能享優惠，最低 2.3 折起，價值 12,884 元的雅詩蘭黛幸福撲克牌王牌耶誕套組，特價 2,980 元就買到；植村秀 X’MAS 限量版底妝組，價值 5,889 元，特價 4,500 元誠意超足。

▲新光三越站前店周年慶11／28開跑。（圖／新光三越提供）

▲耶誕聯名雅詩蘭黛幸福撲克牌王牌耶誕套組，特價2,980元，價值12,884元。

▲新光三越站前店周年慶11／28開跑。（圖／新光三越提供）

▲耶誕聯名shu uemura X’MAS限量版底妝組 ，特價4,500元， 價值5,889元。

新光三越站前店周年慶從11／28開跑，11／28至12／11推全館消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；大家電、法雅客、iStore消費滿1萬元送500元抵用券、貴賓卡／APP會員12／4前消費滿1萬元送1,000元抵用券。最後一波別等了衝就對啦！

關鍵字：

新光三越, 台北站前店, 站前, 台北車站, 百貨, 週年慶, 周慶, 週慶, 周年慶
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