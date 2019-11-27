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別再將就！日本「左撇子道具店」專賣左手用小物，寫手帳不為難、廚具反過來更好用

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▲左撇子專用。（圖／翻攝自hidarikiki_dogu）

編輯／JJ　圖／翻攝自Pinterest、IG@hidarikiki_dogu

在右撇子主導的社會中，左撇子除了常會有「一定很聰明」、「數學很好」的刻板印象，還有吃飯手肘會跟人打架、寫字髒兮兮等生活困擾，雖然左撇子在生活中佔少數，但也因為身為左撇子的難處只有左撇子懂，所以「左撇子」可以說是個情感堅固的龐大客群啊！日本就有一家商店「左ききの道具店」，專門販售左撇子專用的各種用具～

▲左撇子專用。（圖／翻攝自hidarikiki_dogu）

這家「左撇子的道具店」是由一位熱愛文具的左撇子老闆所開設，裡頭販售了各式各樣專門為左撇子所設計的商品，讓早已習慣的這些生活上的不便，終於有了符合左撇子人士人體工學的機會！

＃左撇子手帳

由於橫式書寫基本上都是由左到右，而左撇子經常會遮住自己的視線，所以「左撇子的道具店」製作了這款左撇子專用的手帳本！將日期放在右邊位置，並且整本冊子都是由左翻到右邊。

▲左撇子專用。（圖／翻攝自hidarikiki_dogu）

▲左撇子專用。（圖／翻攝自hidarikiki_dogu）

老闆將這款手帳本放上募資平台，輕而易舉的就達到目標～

＃左撇子專用文具

對身為文具控的老闆來說，大部分文具的設計都是以右撇子為出發點，肯定覺得非常憤慨！

最普遍的工具「剪刀」，對左撇子來說可是非常難用，不僅手指四指與大拇指擺放的位置相反，且視線還會因刀刃的方向而擋住，往往看不到自己真正剪下的位置。在商場中就有販售各種不同用途的剪刀，全部都是和一般剪刀相反的設計，讓左撇子們終於能正常使用剪刀～

▲左撇子專用。（圖／翻攝自hidarikiki_dogu）

尺的部分上下都有刻度，想從哪邊開始量都行。

▲左撇子專用。（圖／翻攝自hidarikiki_dogu）

由於左撇子在橫式書寫時，經常用手抹過才剛寫好的地方，所以手與本子才會都髒兮兮，而這款便條將橫線稍微傾斜了，這樣手就不會沾到未乾的墨水，是只有左撇子才知道的小巧思呢～

▲左撇子專用。（圖／翻攝自hidarikiki_dogu）

＃左撇子開罐器

相信大家都有開罐頭的經驗吧？對右撇子來說稀鬆平常的一件事，對左撇子來說卻是一個難以施力的方向。

＃左撇子廚房用品

除了文具之外，眾多的廚房用品類別通常也對左撇子不太友善，鍋鏟的斜角方向、量杯的刻度，通通轉到左撇子這邊。

▲左撇子專用。（圖／翻攝自hidarikiki_dogu）

▲左撇子專用。（圖／翻攝自hidarikiki_dogu）

▲左撇子專用。（圖／翻攝自hidarikiki_dogu）

▲左撇子專用。（圖／翻攝自hidarikiki_dogu）

「左撇子的道具店」的官方網站上還可以看到許多其他設計給左撇子的創意小物，也有一些是左右手都適用的～有了這些小物的加持，左撇子們的生活可能就不會這麼辛苦了！只是吃飯還是要坐最左邊就是了。

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關鍵字：

左撇子, 日本, 左撇子的道具店, 左ききの道具店
fashion.net

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