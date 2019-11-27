女女愛侶不被父母認可　艾倫親自主持同性婚禮，暖心送上「超大禮」

知名電視主持人艾倫狄珍妮，不僅以「愛送禮」的超大方個性出名，更是位不吝嗇為婚姻平權發聲的女同性戀者。在最新一期的《艾倫秀》中，女主持人便同時展現了兩個身份特質的「融合價值」，替一對不被家長祝福的女女同性愛侶主持求婚儀式！

在《給我看你的推文 Show Me Your Tweets》的節目環節中，艾倫嘲笑兩則幽默的推文後，突然展示了一則標註名模克莉絲汀泰根與艾倫狄珍妮本人的貼文；貼文中寫道：「我的雙親都不願意參加我的婚禮，只因為他們不認同我的同志身份！我需要一個能代替我父親角色的人，在婚禮當天牽著我走入禮堂，並跳支『父女舞』。拜託你們來，我跟我的未婚妻鐵定會哭爆！」

沒想到艾倫真的邀請愛侶來到《艾倫秀》現場觀賞節目錄製，並無預警地請兩人來到台上分享自己的故事。故事主角凱特與莎拉受寵若驚，甚至當場開心地哭了起來，場面超溫馨；只能說艾倫真的是天女下凡啊！

維持她一貫的搞笑作風，艾倫表示雖無法親自抵達婚禮會場祝福準新人，卻特製了一塊自己的人形立牌想送給她們；最厲害的是，「人形立牌艾倫」居然設有活動性關節，能在愛侶哭得泣不成聲時，貼心地遞上衛生紙。

而本日裝在神秘禮箱的大禮，就是莎拉與凱特的親朋好友！雖然原生家庭中的某些成員或許不認同她們愛人的選擇，然而愛侶仍在交往的途中找到了一群深愛她們的人，並且成為他們的「新家人」。看著這些友人蜂擁而上，莎拉鼓起勇氣單膝跪地，向凱特求婚，彌補上次在巴黎未能完成的任務——如此暖心的畫面，大概也只有在《艾倫秀》上能看見了。

在這裡祝福凱特與莎拉！

文／Harper's BAZAAR 圖／TWITTER @KATEAUSTIN、YOUTUBE@TheEllenShow、GETTY IMAGES

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