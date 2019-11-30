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與克羅心的第三次聯名即將到來！貝拉哈蒂德透露：「我們有大事要發生」

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編輯／Duke

模特兒界有名的吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）姐妹，近年來攻占各大時尚雜誌的版面，各自的事業也蒸蒸日上，像是貝拉哈蒂德曾在三年前聯手銀飾品牌克羅心（Chrome Hearts），如今，貝拉哈蒂德再度於IG上宣布喜訊，並透露：「我們有大事情要發生。」 因為雙方將迎來第三次的合作。

▲chromeheartsxbella。（圖／翻攝自IG@chromeheartsxbella、品牌提供）

▲貝拉哈蒂德宣布將與克羅心進行第三次的合作。（圖／翻攝自IG@chromeheartsxbella）

三年前，特地為貝拉哈蒂德與克羅心開設的IG帳號@chromeheartsxbella，釋出了多款雙方聯名的單品，而最後一次更新是在2017年的9月。不過，近期透過貝拉哈蒂德於IG發布的貼文寫道：「我們有大事情要發生。」其中，該照片中她正在梳妝打扮，這似乎暗示著雙方在進行拍攝的前置作業，因此也吸引不少粉絲的討論。

▲chromeheartsxbella。（圖／翻攝自IG@chromeheartsxbella、品牌提供）

▲前兩次雙方合作的單品。（圖／翻攝自IG@chromeheartsxbella）

▲chromeheartsxbella。（圖／翻攝自IG@chromeheartsxbella、品牌提供）

▲IG帳號@chromeheartsxbella，最後一次更新時發布的照片。（圖／翻攝自IG@chromeheartsxbella）

雖然雙方並沒有透露具體的發售項目，但近期卻有消息不斷的釋出，並且後續克羅心的官方IG帳號也證實聯名即到到來，期待Chrome Hearts X Bella Hadid第三次聯名系列發售的粉絲，或許不久後就能看到碟照的曝光，不妨耐心等待吧！

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此外，LVMH集團收購珠寶品牌Tiffany & Co.一事，日前已經正式確認成功。雖然先前Tiffany & Co.以低估市值回絕，但後續LVMH集團進行加碼，最後以每股美金135元（約台幣4,120元），總價美金162億元（約台幣4,941億元）成功收購Tiffany & Co.，並且也成為了集團最高價格的收購案。

▲chromeheartsxbella。（圖／翻攝自IG@chromeheartsxbella、品牌提供）

▲LVMH集團正式收購珠寶品牌Tiffany & Co.。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

GigiHadid, BellaHadid, 克羅心, 銀飾, 聯名, ChromeHearts, LVMH, Tiffany&Co.
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