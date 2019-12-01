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生活工場推「黑五購物節」　29吋胖胖行李箱4千元有找

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▲生活工場也推黑色購物節。（圖／生活工場提供）

▲生活工場也推黑色購物節，近百項商品4折起。（圖／生活工場提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期黑色購物節話題夯，台灣居家通路生活工場也以「黑色商品」為主打推出促銷活動，包括家用家飾、旅行用品與家具沙發床都在折扣之列，最低4折起，看準年末許多假期派對、以及即將到來的寒假出遊潮，特推29吋方形行李箱特價3,990元，與無印良品行李箱限時9折優惠打對台。

生活工場即起到12／5，推出「黑五瘋購物」活動，為期11天祭出近百項商品特價4折起，包含生活小物、時尚家飾及質感家具，如藝術感十足的黑金剛、河馬造型椅凳，讓你打造獨特居家風格，線上獨賣售價1,390元。

▲生活工場也推黑色購物節。（圖／生活工場提供）

▲黑金剛、河馬造型椅凳。（圖／生活工場提供）

此外，旗下熱銷商品布朗尼三段式沙發床，主打觸感舒適的高質感絨布布面，兼具沙發和床鋪功能，本次推出下殺4折優惠，原價9,990元，特價3,990元，另一款可調式沙發urban梅傑克14段式沙發床，有14段可調整邊角椅背，三人、兩人座都能隨心變換，還可平躺變成沙發床，原價12,500元，優惠價7,990元便可輕鬆入手。

▲生活工場也推黑色購物節。（圖／生活工場提供）

▲布朗尼三段式沙發床。（圖／生活工場提供）

▲生活工場也推黑色購物節。（圖／生活工場提供）

▲urban梅傑克14段式沙發床。（圖／生活工場提供）

看好寒假出遊潮，Journey PC ABS胖胖旅行箱29吋，打出箱體加厚升級，更堅固耐用，厚重外套、小型家電都能裝，並有360度萬向靜音輪設計，原價6,980元，特價3,990元。

▲生活工場也推黑色購物節。（圖／生活工場提供）

▲生活工場也推黑色購物節。（圖／生活工場提供）

▲Journey PC ABS胖胖旅行箱29吋。（圖／生活工場提供）

日系居家品牌無印良品（MUJI），近期也宣布推出改款後的四輪硬殼止滑拉桿箱，把原來的產品變得容量更大、重量更輕，即起至12／2也祭出週間會員感謝活動，推出正價品9折優惠，不僅產品升級，價格也更親民。

▲無印良品熱賣行李箱改版。（圖／無印良品提供）

▲無印良品熱賣行李箱改版。（圖／無印良品提供）

關鍵字：

生活工場, 黑色購物節, 行李箱, 旅行, 無印良品
fashion.net

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