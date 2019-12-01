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「一世代」哈利新專輯即將面世　發佈日期竟是前女友泰勒絲30歲生日

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▲哈利 。（圖／哈潑時尚提供）

繼2017年單飛釋出的同名專輯後，「一世代」哈利史泰爾斯終於將在年底推出新作《Fine Line》！不過在你急忙於行事曆上標注這個重要的大日子前，我們還想提醒你，12月13日正是男歌星前女友泰勒絲的30歲生日⋯⋯

▲哈利 。（圖／哈潑時尚提供）

只要有在發行西洋流行樂，就不可能不知道泰勒絲與哈利史泰爾斯曾在2013年底短暫地交往過；那些漫步於中央公園的甜蜜照片，當時可是轟動樂壇，讓多少「一世代」迷妹集體玻璃心碎，偷偷在家咒罵著小天后！

即便已是5、6年前的往事，泰勒絲也找到另一名更令她醉心的英倫男孩（aka喬艾爾文），不過哈利史泰爾斯特別選在12月13日發布專輯，仍舊令粉絲紛紛起疑；畢竟那不只是前女友的生日，更是她的30歲誕辰——小天后有可能不搞個盛大的派對，並在派對上播放兩人合作的新曲嗎？！

就算前愛侶真的無緣創作合作曲，那新專輯《Fine Line》中少說也得收錄至少一首有關泰勒絲的歌！雖然泰勒絲以寫歌diss前男友聞名，不過除了嗆爆的〈I Knew You Were Trouble〉外，女歌星也盡釋前嫌地在下一張專輯中以前男友之名，甜蜜地回憶起了兩人的短暫戀曲；如果女方都已放下，哈利史泰爾斯還有什麼理由不用自己的音樂共襄盛舉？

不論《Fine Line》超可疑的釋出日期到底是暗藏玄機、還是只是個炒話題的「巧合」，「一世代」（單飛後最成功的）男歌星都將於12月13日帶來全新曲目，幫你刷新你許久未更新的循環歌單！

▲哈利 。（圖／哈潑時尚提供）

文／ Harper's BAZAAR　圖／IMDB、GETTY IMAGES

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

Harper’s BAZAAR, Fine Line, 哈利史泰爾斯, Harry Styles
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