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總是被當「感情候補」　用3個方法逆轉勝

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▲兩性,愛情,單身,約會。（圖／翻攝PIXELS）

▲被發好人卡，無論要不要堅持到底，都要調整現在的狀況。（圖／翻攝PEXELS，以下同）

編輯／借借

很喜歡對方，卻只能被「溫馨」對待？感情確實不能強求，但真的很喜歡他，卻只能得到「對不起，妳是個好女孩」的回覆，無法忘記就別忘了，但要重新改變自己才能改變結果，妳可以先這樣做。

改變身材與打扮
第一時間妳可能會皺起眉頭，外觀確實不是最重要的，也不能否認會影響人們對妳的好感度，請審視自己的外貌，長相不需超帥超美，卻要乾淨清秀，身材不用做模特兒，但也要在健康標準範圍之內，此外，別再邋遢或太過休閒穿著去赴約，每季找一兩件獨顯品味的單品做投資。

▲兩性,單身。（圖／翻攝PEXELS）

▲好好做功課，研究穿衣搭配與讓身材更健康。

獨立生活的魅力
想要別人跟妳在一起，或表現得可以「照顧對方」，受先自己要獨立生活，有固定的經濟來源，老大不小的話別再靠父母，上進與積極的心態，會成為妳自信的一部份，花自盛開，蝴蝶自來。

▲兩性,單身。（圖／翻攝PEXELS）

▲好好的照顧自己，讓自己升級，無論日後發展如何，都會為妳帶來更好的情況。

大方不為回報的態度
既然自己想付出，沒有得到想要的回報，就別表現出一副別人欠你的樣子，愛情不是你來我往的交易，顯露出大方的心態，才會是妳的魅力所在，此外在付出前，也要衡量一下自己的能力是否能負擔。

▲▼女性,兩性,男女。（圖／取自pixabay）

▲大方與不求回報的態度，不是為對方好，是為自己好。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學
fashion.net

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