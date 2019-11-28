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美白精華早上不能擦？皮膚科醫師解答常見5大精華液使用問題

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▲皮膚科醫師解答常見5大精華問題。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲每個人手邊有的精華液一定不只一瓶，但換季時該怎麼用？早晚都可以擦嗎？聽聽皮膚科醫師怎麼說。（圖／翻攝IG@lancomeofficial）

記者張毓容／台北報導

進入秋冬，肌膚修護、保濕、抗老保養變得更重要，精華液更是美肌保養的關鍵，但精華液怎麼用最有感，你知道嗎？美白精華不能早上擦？精華液的量要用多少才夠？你是不是也常被這些精華保養的問題所困擾？臺安醫院皮膚科主任曾德朋醫師針對網友最常發問的5大精華液使用問題提出解答，幫你找出保養無感的原因！

Q：高濃度精華是否可天天用？
A：肌膚狀態正常下是可以的。

以健康肌膚來說，天天使用高濃度精華並無不可，特別是在肌膚出現躁動現象時，在日常基礎保養中加入高濃度精華做為立即救援。能讓肌膚回歸穩定；但若肌膚表面有傷口、或處於皮膚病症狀況下，不管是不是高濃度產品，保養都應回歸簡單，甚至暫停使用，待肌膚回復正常後再開始保養。

▲皮膚科醫師解答常見5大精華問題。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲暱稱為「小白瓶」的ProX by OLAY 亮潔皙顏透白精華在小紅書上評價超高，改善暗沉、均勻膚色效果看得見。（圖／品牌提供）

Q：美白、抗老等精華液白天不能使用？
A：須依成分而定，但大部分精華日夜都可用。

功效型精華液要視成分來選擇使用時機，部分成分在經過日曬後容易被紫外線活化或降低效果，產生變色、變質狀況，像是添加左旋C等酸類成分的美白型精華，易產生光敏感，需參考品牌使用建議。除此之外，大部分精華液日、夜都可使用。

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▲皮膚科醫師解答常見5大精華問題。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲使用精華液前後的清潔、保養程序都會影響精華液效果。（圖／翻攝IG@94_j.a）

Q：為什麼用了一款精華液卻感覺無感？
A：可能本身肌膚狀態不錯，也可能是前後保養程序沒做好。

皮膚的生長週期大約是28天，不管使用什麼保養品，都不建議抱著今天用、明天皮膚馬上變好的心態。許多女性在用了精華液一段時間後感覺保養卡關，其實也許不是精華無用，而是皮膚已經被調整至不錯的狀態。另外，在使用精華前是否有認真清潔？擦完精華後有沒有加入乳液、乳霜等幫助鎖水的產品，這些前後行為都會影響精華液效果。

Q：精華液的用量多少才對？
A：依照產品說明使用或塗抹時的舒適感為基準。

每一種精華液質地與張力不一樣，除了依循各產品的使用說明，可依照塗抹上肌膚的舒適感為基準，擦精華液時用量要足夠讓臉部、頸部每一吋肌膚都感受到保養品溫柔包覆，保養時勿有摩擦感。

▲皮膚科醫師解答常見5大精華問題。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲像是小黑瓶、小黑安瓶這種修護型精華，換季也可以持續使用。（圖／翻攝IG@skuukzky）

Q：換季時精華液要如何選？
A：修護型精華不用換，可持續使用。

修護型精華液可視為常備品，建議平常基礎保養應該依照氣候準備兩套，換季時只換基礎保養，不換精華液，更能幫助肌膚適應不同環境狀態。 

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關鍵字：

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