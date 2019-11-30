日本「合掌村」2020點燈時間公布！走訪童話般的銀白世界

位於日本岐阜縣白川鄉的合掌村是冬季旅遊相當熱門的景點之一，人字型屋頂被白雪覆蓋的夢幻景色，讓人彷彿置身童話世界，因此合掌村也被喻為「冬日的童話村」，每年的冬季點燈活動合掌屋還會點起橘紅色的燈光，和外頭的白雪形成對比，絕美景色總是吸引到大批遊客前往欣賞、拍照！然而在11月4日下午，合掌村卻傳出火災消息，當時現場更是濃煙密布，讓人看了相當擔心合掌村的現況！

合掌村火災意外

11月4日下午合掌村的失火意外發生在村營停車場的一座小木屋，所幸距離由茅草搭建而成的合掌村還有一條河的距離，火勢也被及時撲滅沒有繼續延燒，也沒有造成人員傷亡！

世界遺產：白川鄉合掌村

在 Instagram 查看這則貼文 Shirakawa go 白川郷（@shirakawa_go）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 29 日 上午 12:40 張貼

白川鄉自1995年起就被聯合國教科文組織認定為世界遺產，是日本相當珍貴的一項觀光資產，也是日本的三大秘境之一！即使白川鄉已成為國際知名的觀光景點，當地還是有居民在此生活，維持著傳統的日式農村文化。

在 Instagram 查看這則貼文 Shirakawa go 白川郷（@shirakawa_go）分享的貼文 於 PDT 2015 年 7月 月 1 日 下午 6:26 張貼

若想體驗道地日式傳統文化，白川鄉絕對是不能錯過的地點，這裡不只維持著毫無開發的自然美景，當地也提供傳統合掌家屋住宿，以及在地食材製成的特色料理，各方面都能體驗到復古日式風情！

「合掌造」建築

白川鄉最具有特色的就是他們的傳統「合掌造」建築，合掌造是日本一種傳統建築形式，「合掌」的名稱則是來自於屋頂的外觀，看起來就像是一雙合起的手掌，因而被稱為合掌造。而現在合掌村大約維護了大大小小100多間珍貴的合掌造！

合掌造傾斜的屋頂和北歐的屋子一樣，是為了讓積雪滑落而設計，不同的是合掌造的屋頂是由茅草覆蓋而成，每30到40年就必須更換，更換屋頂時需要大量人力，因此全村的居民會一起幫忙，也因而發展出當地守望相助的「結之心」文化！

在 Instagram 查看這則貼文 Shirakawa go 白川郷（@shirakawa_go）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 13 日 下午 10:20 張貼

而由於合掌造的屋頂和屋子本體都是由茅草和木材建成，當地平時對於火的使用就非常謹慎，徹底落實嚴禁煙火的政策，每年11月上旬更會定期進行防災演練，這回傳出火災意外也因此格外令人擔憂，幸好火勢並不嚴重！

現實中的銀白童話世界

在 Instagram 查看這則貼文 Wonderful Places（@wonderful_places）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 27 日 下午 8:46 張貼

冬天時的白川鄉氣溫相當低，平均最高溫只有攝氏3到6度，低溫則是能到攝氏零下5度，濕冷的天氣非常容易下雪，不只一旁的山上會出現積雪，整個村莊都會被覆蓋在厚厚一層白雪之下，雪花紛紛飄落的畫面就像是童話中的銀白世界！

冬天時想在白川鄉享受雪地中的美景，一定要做好防寒保暖，羽絨大衣、圍巾、毛帽都是必需品，腳上也須記得穿上防水防滑的靴子，避免行走在積雪上時產生危險！而由於室內通常都會開暖氣，穿著也較適合以多層次穿法，方便進出時穿脫。

預約制冬季點燈活動

到了冬天，白川鄉最令人期待的就是每年年初時的「冬季夜間點燈活動」，在點燈活動時，合掌村中的每間合掌造內外都會點起橘黃色的燈光，在一片雪白中增加了許多溫馨氣氛！

每到點燈活動期間合掌村會吸引許多來自世界各地的旅客，經常造成當地村民困擾，也因此現在夜間點燈活動改實行「預約制」，想參加必須提前至官網預定參與抽籤，若是沒有預定將無法入村！

在 Instagram 查看這則貼文 Shirakawa go 白川郷（@shirakawa_go）分享的貼文 於 PST 2016 年 1月 月 14 日 上午 2:25 張貼

而2020年的點燈活動將舉行6場，時間訂在日本的1月13、19、26日和2月2、9、16日，這幾天晚間17:30至19:30合掌村將點起像是溫暖火爐的燈光，到時想必又將有大批遊客造訪白川鄉欣賞美景！

文／ Harper's BAZAAR 圖／INSTAGRAM @SHIRAKAWA_GO

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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