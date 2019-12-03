台灣無印良品引進「電繡」服務！為衣物、配件繡上自己喜歡的圖案

來自日本的無印良品，以簡約、樸實的設計成功帶動全球一股極簡「無印風」！商品從生活用品、彩妝保養、服飾到家具擺設，相信每個人家中或多或少都有購入以上的商品。在日本，無印良品有提供店內布織品「電繡」的服務，現在這項服務終於也引進到台灣了，而且目前全台灣還只有四家門市有提供這項客製化的服務！往下滑一起來看看▼

在 Instagram 查看這則貼文 MUJI無印良品（@muji_global）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 21 日 下午 6:01 張貼

雖說喜歡無印良品那種極簡的風格，但是仍然希望自己身上的衣服還是可以有一點與眾不同嗎？台灣的無印良品現在也有提供的「電繡」服務，能完成你小小的客製化心願！

在 Instagram 查看這則貼文 tako82michi（@tako82michi）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 2 日 上午 2:09 張貼

只要購買無印良品指定的布製品，挑選樣書中喜歡的圖案或是文字，讓商品有一點不同，不論是自己用或是要送人都很特別！電繡服務完成約3～5天的時間，因為屬於客製化的服務，一旦刺下去商品就不予以退換貨。

在 Instagram 查看這則貼文 azabu_san（@tokyo_azabu2014）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 30 日 上午 4:34 張貼

無印良品的電繡服務，只限於「當日」於門市購買的指定布類商品。非無印良品的商品，或是之前在無印良品購買的商品都不適用於該項服務。

在 Instagram 查看這則貼文 anom（@anom_handmade）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 17 日 下午 11:16 張貼

目前台灣只有以下四家無印良品門市有提供電繡服務：

‣ 巨城門市：新竹市東區中央路229號B1（遠東巨城購物中心）

‣ 台中門市：台中市西屯區台灣大道三段301號11樓（新光三越台中中港）

‣ 台南門市：台南市中西區西門路一段658號5樓（新光三越台南西門）

‣ 巨蛋門市：高雄市左營區博愛二路777號3樓（漢神巨蛋購物廣場）

如果剛好有到以上四家門市逛逛的話，不妨試試無印良品的電繡服務，打造屬於個人專屬的風格吧！

文／ Harper's BAZAAR 圖／INSTAGRAM@MUJI_GLOBAL、@KANNAOHTSUKA

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

日本無印良品店員票選「最推薦實用商品」！內行人才知道的10件必買居家小物整理

享受微醺時刻必備！啤酒冰鎮棒、30秒醒酒器、手工紅酒杯...等10件品酒小物推薦

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》