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乾冷冬季的補水妙招！盤點化妝水濕敷的「5個」好處

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▲▼盤點化妝水濕敷的5個好處。（翻攝自Pinterest、品牌提供）

▲化妝水濕敷幫助打開肌膚吸收大門。（圖／翻攝Pinterest、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

化妝水不僅是許多人開始保養的入門產品，更是所有保養程序中的關鍵第一步，具有再次清潔老化角質及污垢的功能，使膚色明亮不暗沉；同時像是打開肌膚保養大門的鑰匙，讓後續保養品更容易被均勻吸收。

超越一般化妝水，雅漾24H玻尿酸保濕精華露添加了的雅漾舒護活泉水，保濕的同時更能迅速舒緩、調理肌膚因乾燥引起的敏弱不適，達到肌膚修護、改善膚質。


▲▼盤點化妝水濕敷的5個好處。（翻攝自Pinterest、品牌提供）

針對乾冷冬季更容易因為缺水而產生細紋或出現敏感、乾癢等問題的肌膚研發了潤澤行玻尿酸保濕精華露。添加Cohederm高效儲水微脂囊，層層包覆獨特珍貴的雅漾舒護活泉水，更高濃度的玻尿酸及有效保濕成分，能長效24小時持續釋放，達到真正長效及持久的保濕。

▲▼盤點化妝水濕敷的5個好處。（翻攝自Pinterest、品牌提供）

針對特別乾燥的局部，也可以透過濕敷來達到穩定膚況、加強保濕、軟化角質等作用；迅速緩解乾荒暗沉，擺脫素顏的暗沉、乾燥、防止粗糙、毛孔粗大等肌膚問題。妝前使用也能幫助肌膚更好上妝，改善肌膚紋理，提升持妝力。

▲▼盤點化妝水濕敷的5個好處。（翻攝自Pinterest、品牌提供）

濕敷不受限於片狀面膜，使用也更方便，能依照每個人不同部位的肌膚狀況分區保養。如混合性肌膚在T字部位容易泛油，可使用清爽保濕型產品，偏乾、容易敏感的兩頰，就選擇潤澤型產品，加強滋潤、潤嫩肌膚，更有效率的調理局部膚質。

關鍵字：

化妝水, 濕敷, 補水, 保濕
fashion.net

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