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邊玩邊瘦身～小辣椒也愛「跳跳床運動」，燃燒熱量效果是慢跑的3倍

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@thenessnyc、thenessnyc官網、IG@gwynethpaltrow

為了維持纖細的體態，找到能持之以恆、從中獲得成就感的運動項目相當重要，有些女孩無法在一項運動中堅持太久的原因，除了自己毅力不夠外，也可能是因為太無趣！所以近年來興起許多利用不同器材輔助的運動，增加趣味性又能同時鍛鍊身體各部位，像是國外很夯的「跳跳床運動」，可是連小辣椒（飾演《鋼鐵人》中小辣椒的Gwyneth Paltrow）都愛上了呢～

▲跳跳床運動 。（圖／翻攝自IG@thenessnyc）

小辣椒平時就喜歡嘗試各種運動，已經47歲的她體態維持相當好！搭配上175CM身高，模特身材一點都沒走樣，近期她也愛上了這項「跳跳床運動」，影片中看起來玩得非常開心呢～

▲跳跳床運動 。（圖／翻攝自IG@thenessnyc）

「跳跳床運動」的好處：

＃減肥效果一級棒

使用彈跳床是一項有氧運動，在不平穩的平面上運動需要動用到全身的肌群以及專注力，消耗熱量的速度相當快，只要跳個10分鐘就相當於慢跑了30分鐘。

＃緩衝關節壓力

由於彈跳床會吸收下墜時衝擊力，相對的比平地上的活動更能減緩給膝蓋等關節的壓力，即使是像小辣椒這樣的中年女性也能輕鬆運動、輕鬆玩。

▲跳跳床運動 。（圖／翻攝自IG@thenessnyc）

＃節奏感強烈、讓人心情愉悅

非常適合節奏感強烈的音樂，跟著一起跳就像是在跳舞一樣，更不容易感覺到累，高強度的運動反而能感到身心舒暢、心情愉悅。

＃不需要太多技巧，搭配方式超多變

即使是初學者也不需要太多技巧就可以嘗試，當作自己是孩子一般邊玩邊學習就好，而在學會基礎後，會發現這項「跳跳床運動」還有許多進階方式，像是手拿啞鈴增加負重、採坐姿動作或是前方增加扶手輔助，都可以針對想鍛鍊的地方去調整。


以下可以參考幾個簡單的基礎動作：

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關鍵字：

健身, 運動, 瘦身, 減肥, 跳跳床運動, 彈跳床, 小辣椒
fashion.net

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