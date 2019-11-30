兒童也有訂製錶　Flik Flak做姓名錶帶當聖誕禮

▲Swatch官方線上購物推出Flik Flak兒童錶客製化錶帶服務，單只1,400元起。（圖／Flik Flak提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「訂製」兩字不是成人世界專屬，小朋友也想擁同等福利，Swatch集團旗下兒童錶品牌Flik Flak於聖誕節前夕，推出訂製錶帶服務，於官方網站提供21款熱賣錶款供訂製，讓小朋友的英文名字（15字以內）成為錶帶上的裝飾之一，不僅展現個人風格，也不怕搞不清楚哪款是自己的腕錶了。

▲Flik Flak提供21款錶帶供訂製，讓小朋友的英文名字成為錶帶的裝飾之一。

1987年創立的Flik Flak，設計宗旨是以趣味方式教兒童認識時間，因此多數錶款以紅衣小女孩代表時針、藍衣小男孩象徵分針，搭配各種主題的繽紛錶殼與錶帶，設計活潑；此次推出個人化姓名裝飾錶帶服務，家長再也不用因怕弄丟而費心貼姓名貼，看錶帶就知道擁有者，所有訂製款均由瑞士原廠製作，需15至20個工作天製作與寄送，想當今年的聖誕禮物，動作可得加快了。

▲所有Flik Flak訂製腕錶由瑞士原廠製作，需15至20個工作天製作與寄送。

而著迷於寶可夢的兒童，肯定會被BABY-G與皮卡丘聯名款吸引，錶帶裝飾霓虹色調的皮卡丘閃電尾巴符號與寶貝球圖樣，面盤設計來自原創遊戲的螢幕樣式，按下背光照明，即會浮現由點陣符號拼接而成的皮卡丘圖案，巧妙結合粉絲熟悉的元素於其中，不僅小孩喜歡，許多大人也被收服了。

▲BABY-G x Pokémon聯名錶款BGD-560PKC腕錶3800元。（圖／CASIO提供）