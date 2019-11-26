17米高銀白耶誕樹現身信義區　萬花筒鏡屋隧道怎麼拍都狂美

▲新光三越信義新天地，祭出17米高耶誕樹，11／26正式點燈。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

信義區繼台北101打出「耶誕禮物夢工廠」吸引大批人潮，成為地標之後，在信義區中心點的新光三越，也祭出17米高銀白耶誕樹，搭配旁邊萬顆燈泡形成銀白樹海，氣勢十足，耶誕樹中還有「鏡屋隧道」，就像整個人走進萬花筒一般，內外都好看，怎麼拍都很威。

一轉眼12月就快到了，正是充滿歡慶節日的氣氛，信義區一向是台北人潮聚集地，百貨業者也紛紛祭出應景裝置吸客，位於信義區「正中央」，在主要香堤大道兩側的新光三越，其17米高的銀白耶誕樹也在今（11／26）正式點燈，今年走銀白科技風，配上大片燈海讓你一路都很浪漫。

▲耶誕樹內有像萬花筒般的鏡屋隧道。

今年以「Fancy Xmas耶誕奇幻旅程」為主題，用鏡面元素打造耶誕主樹，結合光、影、數位投影科技打造萬花筒鏡屋隧道，身在其中無論用哪個姿勢拍攝，都能拍出超狂美照，外部則用超過萬顆燈泡妝點香堤廣場，搭配耶誕主樹，變換不同燈光效果，讓路過民眾充滿奇幻視覺感，即起開始展出至2020／1／2。





▲新光三越信義兩旁的香堤大道也有萬顆燈海。

而其他分店包括台北南西、台南新天地、嘉義垂楊店與桃園站前也都有耶誕佈置，其中台中中港店還進駐全台唯一限定「角落小夥伴甜甜圈耶誕樹」，準備攻佔小朋友眼球啦！高度達6.5米的甜蜜耶誕樹，怎麼拍都能留下甜蜜回憶。

▲新光三越台中中港店用角落小夥伴做耶誕樹喔～