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SupremeＸNike六度聯手　牛皮外套夠帥氣，首次搶在黑色星期五開賣

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編輯／Duke

每次推出都受到極大關注的Supreme X Nike聯名系列，光是今年雙方就已經五度聯手打造火熱單品。然而，隨著時序進入年尾，當大家以為雙方不會再合作時，以皮革為主軸製作的系列便橫空出世，同時，Supreme還為了在黑色星期五上架，特地將發售日延後一天，一起來看看吧！

▲Supremexnike。（圖／翻攝自Supreme、Palace）

▲今年六度聯手的Supreme與Nike，正式推出秋冬服飾系列。（圖／翻攝自Supreme）

此次的聯名系列，Supreme與Nike特別選用優質牛皮來打造半拉鍊外套、棒球外套、長褲以及行李袋，並且為了提升半拉鍊外套的保暖與舒適度，內部還加入了尼龍材質與可拆式帽子。除了牛皮單品外，還有帽T、太陽眼鏡、頭巾以及一只14K金的戒指，其中，該戒指是以去年Supreme聯手Nike打造工裝系列時的耳環為靈感打造。

▲Supremexnike。（圖／翻攝自Supreme、Palace）

▲Supremexnike。（圖／翻攝自Supreme、Palace）

▲Supremexnike。（圖／翻攝自Supreme、Palace）

▲Supremexnike。（圖／翻攝自Supreme、Palace）

▲使用優質牛皮打造的半拉鍊外套、棒球外套、長褲以及行李袋。（圖／翻攝自Supreme）

▲Supremexnike。（圖／翻攝自Supreme）

▲加入尼龍材質與可拆式帽子，使其達到保暖與舒適的效果。（圖／翻攝自Supreme）

▲Supremexnike。（圖／翻攝自Supreme、Palace）

▲Supremexnike。（圖／翻攝自Supreme、Palace）

▲Supremexnike。（圖／翻攝自Supreme、Palace）

▲還有推出帽T、太陽眼鏡以及頭巾。（圖／翻攝自Supreme）

▲Supremexnike。（圖／翻攝自Supreme、Palace）

▲以去年Supreme聯手Nike打造工裝系列時的耳環為靈感打造。（圖／翻攝自Supreme）

雖然今年Supreme與Nike聯名了六次，但僅有五月的春夏系列與這次的秋冬系列為服飾，其餘皆為聯名鞋款。因此上回沒買到服飾的朋友，這次別錯過了。

Supreme X Nike秋冬服飾系列，預計將於11／29黑色星期五在紐約、布魯克林、洛杉磯、舊金山、倫敦、巴黎、指定Dover Street Market以及官網發售，而11／30則會登陸日本的六間門市。

此外，隨著秋季系列的結束，英國潮牌Palace也發布了全新的冬季系列。這季品牌運用了經典的Tri-Ferg三角形Logo來打造許多單品，像是Gore-Tex的運動套裝、半拉鍊外套、帽T、T-Shirt等；而配件部分則出現一款帶有「Palace」字體的小型骨牌，對Palace冬季系列有興趣的朋友，一樣可於11／29在倫敦、紐約、洛杉磯、東京、指定Dover Street Market以及官網發售。

▲Supremexnike。（圖／翻攝自Supreme、Palace）

▲具有Gore-Tex材質的運動套裝。（圖／翻攝自Palace）

▲Supremexnike。（圖／翻攝自Supreme、Palace）

▲Supremexnike。（圖／翻攝自Supreme、Palace）

▲Supremexnike。（圖／翻攝自Supreme、Palace）

▲Supremexnike。（圖／翻攝自Supreme、Palace）

▲該系列擁有眾多運用Palace經典Tri-Ferg三角形Logo打造的單品。（圖／翻攝自Palace）

▲Supremexnike。（圖／翻攝自Supreme、Palace）

▲具有收藏價值的骨牌。（圖／翻攝自Palace）

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關鍵字：

Supreme, Nike, 聯名, 黑色星期五, 牛皮, 14K金, 工裝, Palace, Tri-Ferg, 三角形, Gore-Tex
fashion.net

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