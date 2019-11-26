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安心亞開深V扮演最辣禮物　感情停擺吐露聖誕節「唯一心願」　

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▲安心亞把自己打扮成禮物，現身施華洛世奇全球唯一的聖誕概念店。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

為慶祝聖誕節SWAROVSKI施華洛世奇在台北101設立了概念店，也是全球唯一一間，於今（26日）請來品牌好友安心亞共襄盛舉，安心亞俏皮回應，「今天就是將自己打扮成禮物的模樣。」邊說邊拉起腰間的緞帶展現十足少女心，也順道許下聖誕節的唯一心願。

▲安心亞。（圖／品牌提供）

▲安心亞。（圖／品牌提供）

▲安心亞以深V黑色洋裝搭配粉色緞面裙俏麗現身。（圖／品牌提供）

奧地利水晶品牌施華洛世奇在極具指標性的台北101成立全球唯一概念店，26日請到藝人安心亞以深V黑色洋裝搭配粉色緞面裙俏麗現身，佩戴NICE系列穿孔耳環、項錬，揉合了白金色鍍層以及水晶打造奢華氣息，「今天的裝扮就是聖誕禮物的概念。」安心亞難掩好心情，一邊拉起腰間緞帶表示，「最近都在忙練舞所以瘦了很多，每年逼近跨年就會是我最瘦的時候。」

坦言自己是拼命三娘，安心亞在聖誕節沒有特殊規劃依舊忙工作，不過提及聖誕願望，頓時少女心上身，「今年想要在家搭一個比我還高的聖誕樹。」隨後安心亞也逗趣不打自招，「感情還是零進度，沒有適合人選，忙完工作再說吧。」

▲安心亞。（圖／品牌提供）

▲安心亞。（圖／品牌提供）

▲安心亞。（圖／品牌提供）

▲安心亞。（圖／品牌提供）

（依序）安心亞佩戴NICE耳飾NT$4,490、項錬NT$14,900；NAUGHTY系列項錬NT$6,490。（圖／品牌提供）

品牌此次聖誕推出NICE和NAUGHTY系列以羽毛設計延伸出的兩大個性，NICE 系列展現女人的優雅與清純，而NAUGHTY系列配以時髦搶眼的密鑲黑色水晶設計，宛如天使與魔鬼呈現強烈對比，對此安心亞表示，「私下我喜歡黑色穿搭，更像是NAUGHTY壞女孩，不過聖誕節想要扮演優雅女孩，這時候NICE的閃亮羽毛剛剛好。」至於跑趴包中會裝哪三樣東西？安心亞則是大走實用路線，毫不猶豫回答，「錢包、鑰匙、手機，我不管到哪裡都會默念這句話。」

▲安心亞。（圖／品牌提供）

▲安心亞。（圖／品牌提供）

▲安心亞。（圖／品牌提供）

▲安心亞。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇全球唯一聖誕概念店選在台北101，安心亞親自體驗「好孩子測量器」、「巨型扭蛋機」、「顛倒屋」。（圖／品牌提供）

施華洛世奇全球唯一聖誕概念店，就選在台北打造出佳節氣息，即日起至1月2日，店內以聖誕代表色「綠色」及「紅色」分別展現Nice系列及NAUGHTY系列，多處裝置以上下顛倒的「顛倒屋」形式呈現，更設置了「巨型扭蛋機」、「好孩子測量器」，等裝置提供網美們打卡體驗。同時，由Mariah Carey（瑪麗亞凱莉）設計的25週年紀念節日掛飾一併登場，成為安心亞最愛單品，也一同裝點你的聖誕氣息。

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關鍵字：

安心亞, 聖誕節, SWAROVSKI, 施華洛世奇, 台北101, 概念店, 快閃店
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