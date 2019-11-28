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近年來，最夯的帽型非漁夫帽莫屬，最近Lyst公布了年度十大人氣單品，Prada推出的漁夫帽排在第四位，印證了該帽款的流行。而Gucci近期推出的這款羊毛漁夫帽，絕對能成為秋冬最火紅的單品，因為設計上不但有經典的GG Logo，其配色還選用了會讓少女瘋狂的粉色喔！

▲Prada漁夫帽，入選Lyst年度十大人氣單品。（圖／翻攝自Prada）



▲Gucci推出的粉色羊毛漁夫帽。（圖／翻攝自Gucci）

由Gucci推出的羊毛GG Logo漁夫帽，其外觀採用粉色羊毛為基底，並搭配著紅色的GG Logo，而內裡與帽緣處則以人造皮草來提升整體的保暖度。另外，除了漁夫帽以外，Gucci還有帶來多款以粉色打造的帽款，包括棒球帽與毛帽，而設計則跟漁夫帽相同。

▲採用粉色羊毛為基底，並搭配著紅色的GG Logo。（圖／翻攝自Gucci）



▲內裡與帽緣處則以人造皮草來提升整體的保暖度。（圖／翻攝自Gucci）



▲Gucci還有帶來多款以粉色打造的帽款，包括棒球帽與毛帽。（圖／翻攝自Gucci、SSENSE）

目前這頂粉色羊毛GG Logo漁夫帽已於官網售完，不過，美國諾德斯特龍（Nordstrom）百貨的官網還有存貨，定價為美金530元（約台幣15,900元），喜歡的朋友得趕快下訂單，不然很快就會完售喔！

此外，如果買不到粉色羊毛GG Logo漁夫帽，諾德斯特龍百貨官網與SSENSE還有提供經典咖啡款的漁夫帽、棒球帽以及毛帽，各位不妨參考看看。

▲諾德斯特龍百貨官網可買到經典咖啡款的漁夫帽。（圖／翻攝自Nordstrom）

▲SSENSE提供棒球帽與毛帽。（圖／翻攝自SSENSE）

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